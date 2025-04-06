На трех участках пляжей Анапы 6 апреля были обнаружены «незначительные выбросы мазута», они появились на берегу из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«На побережье — штормовая погода. Море выбрасывает на берег мусор. Его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь», — говорится в сообщении.

Речь идет о пляже кемпинга «Пляжный поселок», районе устья реки Можепсин и пляже около детского лагеря «Приморский». На остальных участках продолжается деликатная уборка, добавили в оперштабе.

Ранее 6 апреля первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий сообщил, что на некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал. Это касается тех мест, где «выбросы не фиксировали на протяжении более чем двух недель». По словам Городецкого, уборка пока проходит «только в районе Бугазской косы».

«Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем. <…> Снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается, и очищенный песок возвращается на пляж», — отметил Городецкий.

Издание «Подъем» 6 апреля сообщило, что на побережье Анапы волонтеры, убиравшие мазут на Бугазской косе, нашли там белое вещество, которое, скорее всего, является стеарин. Пробы отправили в лабораторию.

«Убирают его так же, как и мазут, однако в отличие от мазута это — органика, которая к сезону будет сожрана бактерией. Глобально никакого фатального вреда, как мазут, она не несет», — рассказал один из добровольцев.

По предварительной версии, появление этого вещества связано с тем, что в конце 2024 года в порт Тамань из Малайзии доставили пальмоядровое, кокосовое и пальмовое масло, а также стеарин, часть которого попала в воду, пишет «Подъем».

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также глава государства поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

2 апреля генпрокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Он отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».