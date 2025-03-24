В МЧС надеются, что к началу первой смены в детских лагерях в июне большая часть мазута с пляжей Анапы будет собрана, а в море установят заграждение, чтобы вылавливать нефтепродукты «на подходе к береговой части». Об этом на заседании рабочей группы по организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме 24 марта заявил заместитель главного госинспектора РФ по пожарному надзору МЧС России Сергей Воронов, передает корреспондент RTVI.

По его словам, сейчас в зоне бедствия постоянно и «безвылазно» работает оперативная группа ведомства.

«Львиную долю нефти собрали. Но учитывая, что нефтепродукт очень тяжелый, при нагревании воды все небольшие так называемые каплюшки, которые находятся на дне, всплывут, и если будет прибой, то все это может оказаться на пляже. <…> Водолазы хотя и работают, но удалить все в одночасье очень тяжело», — признал представитель МЧС.

Один из двух затонувших в декабре танкеров «Волгонефть» полностью утилизирован, вокруг сделана насыпь для блокировки распространения вытекшего из него мазута, рассказал Воронов. Он добавил, что из трюмов второго судна «практически завершена» откачка нефтепродуктов и «локализована возможная утечка».

«Сейчас борьба идет с тем, что уже вылилось в течение месяца, когда, скажем так, никто ничего не сообщал, и тихо все это выливалось. Поэтому работы очень много, очень много. Уже очищенный песок пойдет на строительные работы для Министерства обороны», — рассказал представитель МЧС.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина спросила его, когда в зоне загрязнения будет снят режим федеральной ЧС. Воронов ответил, что это произойдет лишь после того, как с танкеров откачают мазут, а водолазы отчитаются об уборке большей части нефтепродуктов, которые осели на дно или «прилипли к объектам — пирсам и тому подобному».

Ранее эколог Георгий Каваносян заявлял RTVI, что в результате вывоза песка на некоторых пляжах Анапы его практически не осталось: в частности, на Бугазской косе — всего 0,5-1 метр, в других местах — до трех метров, дальше начинаются подстилающие породы. Найти замену анапскому песку с его характерным золотистым оттенком будет непросто.

По словам Каваносяна, с наступлением лета возможно повторение экологической катастрофы, поскольку из-за волн на море с приходом тепла будут образовываться водонефтяные эмульсии, которые могут доплыть даже до Босфора. Там концентрации будут не опасны для человека, а вот у анапского побережья и на южном берегу Керченского полуострова они могут представлять более серьезную угрозу, предупредил эколог.

Между тем оперативный штаб Краснодарского края периодически фиксирует новые выбросы мазута. В частности, 9 марта было выявлено восемь выбросов в разных районах кубанского побережья.