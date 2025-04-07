Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за выбросов пальмового масла у побережья Анапы, обнаруженных 5 и 6 апреля. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет», — сказали там изданию и отметили, что источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о выбросах вещества белого цвета на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской в Анапе и поселком Волна Темрюкского района. Протяженность загрязнений составила около 10 км.

По предварительным данным специалистов, белое вещество оказалось пальмовым маслом. Основные выбросы произошли в субботу, 5 апреля, на следующий день они практически сошли на нет.

Причиной выбросов могла стать авария в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел, предположила в разговоре с РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. Она добавила, что масло вредно для морской фауны.

«Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа», — заявила эколог.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов не согласен с «таманской» версией загрязнения.

«Что касается порта “Тамань” — там не было утечки. Знаю это от друзей, товарищей, знакомых, которые работают непосредственно в порту <…>. Инцидент, скорее всего, произошел в открытом море, в нейтральных водах. Фактов пока нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что есть пока не подтвержденная информация о «судне, которое “замылось” (очистило свои танки, цистерны) в нейтральных водах напротив Бугазской косы».

В свою очередь известный в Краснодарском крае эколог Евгений Витишко допустил в беседе с порталом «Утренний Юг» , что «кто-то просто выбросил пальмовое масло в первую попавшуюся канаву, а после оно оказалось в акватории».

Он полагает, что выбросы масла не нанесут побережью Анапы большего вреда, чем уже нанес разлив мазута. По его оценке, в результате этой катастрофы «от особо охраняемой природной территории регионального значения и так практически ничего не осталось», большинство птиц и других животных погибли, либо «ушли».

Эколог Георгий Каваносян отметил в своем телеграм-канале, что это не первый выброс «белого мазута» в регионе. По его данным, подобные сгустки, имевшие «химический запах», находили в феврале 2024 года жители Тамани, на берегу также было много мертвых медуз. Тогда было подозрение на утечку в порту «Тамань», через который проходит около 60% всего объема пальмового масла, импортируемого в Россию, написал Каваносян.

Как напомнил эколог, в 2017 году суд приостанавливал деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» по перевалке пальмового масла через порт «Тамань» в поселке Волна. Причиной такого решения были многочисленные нарушения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. «Пищевые ингредиенты» входят в группу компаний «ЭФКО», которую называют крупнейшим в России экспортером пальмового масла.