Россияне отменяют бронь на отдых в Анапе, поэтому в Краснодарском крае очень ждут снятия режима ЧС, введенного из-за разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом RTVI рассказал глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Кубани Артем Гаврилов.

«Сейчас, конечно, в самой Анапе ситуация на паузе. Ввиду ситуации с действием режима ЧС появляются юридические формальные причины для регионов не отправлять детей на отдых и оздоровление в Анапу или расторгнуть контракты, которые были заключены ранее. К сожалению, это так. При этом сейчас не действует какого-либо прямого запрета на организацию отдыха и оздоровления в Анапе. Поэтому наиболее точным ответом будет являться ожидание решения и правительственной комиссии, и Роспотребнадзора о старте летнего сезона», — рассказал он.

При этом, подчеркнул Гаврилов, несмотря на сложившуюся ситуацию, детские лагеря в Анапе продолжают готовиться к сезону: «Ремонтируются, готовятся к обновлению мебели, готовят кадры».

Эксперт отметил, что отрасль надеется на лучшее, но то, каким будет в итоге сезон, зависит от решения Роспотребнадзора.

«Могу лишь сказать, что есть позитивные примеры уборки пляжа, видел их своими глазами. Но при этом состояние самого песка, даже если визуально оно будет хорошим, должно оцениваться профессионалами, экспертами, учеными и определяться в соответствии с их критериями безопасности или содержания веществ», — добавил он.

На вопрос, фиксирует ли отрасль отмену броней в связи с режимом ЧС, Гаврилов ответил, что «этот процесс — постоянный».

«Чем дольше идет ситуация неопределенности, тем сложнее нам потом будет эти путевки реализовывать. Это первое. И второе — тем больше, конечно же, будет отмен бронирования. Потому что чем дольше непонятно, что будет в Анапе, тем больше регионов или физических лиц принимают решение о том, что они туда, к сожалению, не поедут. Поэтому для нас важно решение, позиция по Анапе как можно скорее», — сказал он.

Собеседник RTVI уточнил, что отрасль делает все возможное для того, чтобы «сезон состоялся и результаты проб были положительными».

В конце марта представитель МЧС России Сергей Воронов во время заседании рабочей группы по организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме заявил, что в ведомстве надеются, что к началу первой смены в детских лагерях в июне большая часть мазута с пляжей Анапы будет собрана, а в море установят заграждение, чтобы вылавливать нефтепродукты «на подходе к береговой части».

2 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что сегодня на побережье Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано, отметив при этом, что участники ликвидации последствий ЧП продолжают очистку пляжей от нефтепродуктов.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

2 апреля генпрокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Он отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств». Сейчас прокуроры, по его словам, контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.