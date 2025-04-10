Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили несоответствий по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на пляжах Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Эти курортные территории вне зоны риска», — говорится в заявлении надзорной службы. Среди безопасных для отдыха зон, где не обнаружено отклонений от нормативов в пробах воды, воздуха, песка и рыбы, Роспотребнадзор перечислил:

Сочи,

Туапсинский муниципальный округ,

Новомихайловское городское поселение,

Джубгское городское поселение,

Небугское сельское поселение,

Геленджик с Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами,

Лазаревское,

Новороссийск,

Крым,

Севастополь.

Всего было обработано около 17 тыс. проб и проведено 52 тыс. исследований объектов окружающей среды, рыбы и морепродуктов.

Также специалисты ведомства обследовали 150 пляжей — 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе. Там они выявили отклонения и продолжают мониторинг и оценку ситуации. «На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов. В морской воде акватории пляжей в зоне ЧС (Анапа и Темрюкский район) периодически также выявляются отклонения», — подчеркнули в ведомстве.

Последние по времени выбросы зафиксированы в Анапе 6 апреля на фоне шторма: на пляжах были обнаружены следы мазута и сгустки пальмового масла, источник утечки которого устанавливает прокуратура.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также глава государства поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.

2 апреля генпрокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку танкерного флота по всей России после разлива нефтепродуктов в Черном море. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.