Темрюкский район Краснодарского края и прибрежная зона Анапы не соответствуют требованиям Роспотребнадзора для курортного сезона этим летом по причине повторных разливов мазута. Об этом на брифинге по подготовке к туристическому сезону заявила глава ведомства Анна Попова.

«И зона в Анапском районе, и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам», — сказала Попова (цитата по «Интерфакс»).

Специалисты провели более 60 тыс. исследований, добавила глава ведомства. По словам Поповой, качество атмосферного воздуха, продуктов питания, питьевой воды и из водоисточников «соответствуют всем требованиям».

«Зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды», — заявила она.

При этом, Попова отметила, что территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток «свободна от загрязнения». Специалисты не обнаружили отклонений от нормы в более чем 6 тыс. проб. Ученые и эксперты не предполагают распространения загрязнения по этой части Черноморского побережья, добавила глава ведомства.

«На сегодняшний день рисков для курортного сезона на этой территории северного побережья мы не видим, но еще раз хочу сказать, мониторинг продолжаем», — заключила Попова.

По информации оперштаба по Краснодарскому краю, ограничения касаются только использования пляжей, а также купания в Черном море. «При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено», — уточнили власти.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на одном участке побережья Анапы между селом Витязево и станицей Благовещенской.

По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева туристам предложат иные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, а именно экскурсии по винодельням, объектам агротуризма и другие мероприятия, включая спортивные и гастрономические.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сперва часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, затем произошло еще несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Также президент поручил решить вопрос дальнейшей утечки нефтепродуктов из танкеров.

2 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что Генпрокуратура по поручению главы государства проводит проверку танкерного флота по всей России. Краснов отметил, что первыми устранять последствия катастрофы начали волонтеры, а «не силы МЧС и других ведомств».

4 апреля на заседании правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила общую сумму ущерба экологии после крушения танкеров в 84,9 млрд рублей.

14 апреля на совещании правительства Путин поручил установить саркофаг на затонувшем в Керченском проливе танкере, чтобы в дальнейшем не возникало сложностей «по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что остается на дне».

По словам вице-премьера Виталия Савельева, через специальные люки планируется откачать около 3919 т мазута. После завершения работ инженерные сооружения и остатки танкеров демонтируют, уточнил он.