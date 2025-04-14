Президент России Владимир Путин поручил установить саркофаг на затонувшем в Керченском проливе танкере «Волгонефть-212» таким образом, чтоб впоследствии не возникало сложностей «по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что остается на дне». Об этом российский глава заявил на совещании правительства, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что один танкер полностью демонтирован, второй — лежит на глубине 20 м. Предполагается, что его накроют саркофагом.

«То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должно быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера, так?» — спросил Путин у правительственной комиссии, которая занимается устранением последствий после крушения танкеров в Керченском проливе.

Зампред правительства Виталий Савельев подтвердил, что специалисты разобрались с кормовой частью танкера, которая была на суше. Сейчас на поверхности «практически <…> ничего не осталось».

«Мы приняли такое решение, исходя из экологической безопасности, — накрыть саркофагами, коффердамами — инженерными сооружениями, в которых будут специальные люки, которые позволят откачать мазут, а потом мы будем утилизировать и сами коффердамы, и оставшиеся три части. И мы завершим эту работу», — пояснил Савельев.

Он отметил, что коффердамы будут закреплены, поэтому во время работ по откачке и утилизации шторм не сможет их повредить. Также они не будут мешать морскому движению. «Мы это просчитывали», — подчеркнул Савельев.

Разлив мазута

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани объявили режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Произошедшее он назвал одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.

В начале февраля сообщалось о нескольких выбросах мазута на разных участках пляжей Анапы. В том же месяце представитель судовладельца компании ЗАО «Волгатранснефть», которой принадлежит танкер «Волгонефть-239», Ольга Паутова заявила, что авария произошла из-за ветроволновой нагрузки, превысившей конструктивные способности корпуса «Волгонефти-239».