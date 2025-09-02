Туристический поток из России в Китай вырастет на 30-40% после введения пробного безвизового режима между странами. Об этом рассказал RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Китай уже сейчас очень популярное управление и входит в топ-5 по приоритетам зарубежных поездок наших туристов. Только за первое полугодия этого года Китай посетило свыше 1 миллиона человек. Конечно, отмена виз позволит расширить ассортимент предложений на материковом Китае — мы оцениваем рост турпоездок в 30−40%», — сказал он.

Говоря о наиболее интересных маршрутах для россиян, Горин призвал учитывать, что география поездок в Китай очень разнообразна, и обратил внимание на Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

«Надо напомнить, что ранее безвизовый въезд был на остров Хайнань при прямых перелетах, и это направление тоже очень популярно», — добавил вице-президент РСТ.

Он также отметил, что существенным фактором популярности маршрутов является транспортная доступность.

«Благодаря большой полетной программе как китайских, так и российских авиакомпаний, цены за билеты туда и обратно, например, в Пекин или Шанхай, стартуют от 45 тысяч рублей. Это очень конкурентно по сравнению с другими направлениями», — сказал Горин.

Среди других экскурсионных возможностей он назвал комбинированные туры, когда туристам предлагают посещение различных китайских городов, и транзитное направление, «так как путешествия в третьи страны тоже очень востребованы у наших туристов».

2 сентября представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября на протяжении года для россиян будет действовать пробный безвизовый режим с КНР.