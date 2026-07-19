Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к Конституции, которая фактически прекращает его полномочия. Об этом он сам сообщил в соцсетях, пишет Telex.

Его президентский мандат завершится на следующий день после публикации подписанного закона в официальном вестнике Венгрии. В своем обращении политик назвал внесенную поправку «поворотным моментом в судьбе нации».

«После тщательного взвешивания правовых возможностей и велений совести я выполняю свои обязанности, закрепленные в Основном законе. Моя подпись под этим документом является окончательным заверением моего уважения к обязанностям президента республики и к самому институту президентства», — написал Шуйок.

По его словам, правительство Петера Мадьяра обходит ограничения, установленные законом, и это приведет к непредсказуемым последствиям. Шуйок подчеркнул, что происходящее сейчас с институтом президентства является беспрецедентным за 36 лет с момента перехода Венгрии к демократии.

При этом глава государства отметил, что Основной закон не дает президенту республики или Конституционному суду полномочий оспаривать содержание конституционных поправок.

«В рамках действующего Основного закона у меня нет конституционных средств, чтобы оспорить эту поправку, которая нарушает конституционные принципы, но была принята законным путем парламентом», — признал он.

Шуйок также заявил, что подписание закона знаменует собой конец демократического правового государства, построенного после смены режима на основе наследия 1956 года. По его мнению, институт президентства стал подчиненным исполнительной власти, его публично-правовая роль уменьшилась, а фундаментальная функция утрачена.

Помимо прекращения полномочий президента, 17-я поправка вводит 12-летний срок полномочий для депутатов парламента, создает Национальное агентство по возвращению и защите государственных активов и восстанавливает возраст выхода на пенсию в 70 лет для судей Конституционного суда.

Это решение также прекращает полномочия председателя Конституционного суда Петера Полта, назначенного при правительстве Виктора Орбана, и отправит на пенсию нескольких других судей осенью.

Шуйок был избран парламентом с большинством от партии «Фидес» в 2024 году на пятилетний срок после отставки Каталин Новак. Его полномочия должны были длиться до 4 марта 2029 года.

Однако в конце избирательной кампании лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал, что в случае получения двух третей голосов на выборах он изменит Основной закон и удалит «марионеток», назначенных «Фидес».

После победы «Тисы» с большинством в две трети в апреле Мадьяр призвал президента и других высокопоставленных чиновников уйти в отставку, а затем установил дедлайн до 31 мая. Поскольку никто не ушел добровольно, в начале июня Мадьяр объявил, что они будут отстранены через поправку к Основному закону.