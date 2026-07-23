Администрация Трампа обнародовала проект перераспределения ежегодно выделяемых средств в размере $200 млрд на научные исследования и разработки. Основные новшества — приоритет в финансировании отдельных исследователей перед университетами и концентрация на проектах, связанных с искусственным интеллектом. Всего на эти цели планируется выделить дополнительно свыше $5 млрд.

Администрация Дональда Трампа планирует перестроить структуру федеральных затрат на науку путем адресной поддержки отдельных ученых и проектов по использованию искусственного интеллекта, а не университетов. Таким образом планируется ускорить развитие науки и технологии, успешнее конкурировать с Китаем и контролировать выделяемые средства. Автором доклада «Science: A New Golden Age» выступил директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос.

Основой изменений станет миссия Genesis, в рамках которой на научные исследования планируется выделить свыше $5 млрд.

Проект Genesis включает серию инициатив, направленных на борьбу с хроническими болезнями, детскими онкологическими заболеваниями, на использование искусственного интеллекта при разработке фармпрепаратов. Также средства будут направлены на проекты, связанные с разработкой полупроводников, усовершенствованием электрических сетей, развитием квантовых вычислительных технологий. Отдельные инициативы должны помочь в использовании технологий ИИ для обработки свыше 150 петабайт данных, собранных NASA, в создании автономных лабораторий, разработке современных материалов и средств мониторинга биологических и ядерных угроз. Белый дом уверен, что эти меры смогут удвоить темпы практического применения результатов исследований путем более быстрого внедрения научных открытий.

Всего в реализацию проекта планируется вовлечь 15 федеральных агентств, в том числе Министерства здравоохранения, энергетики, транспорта и обороны.

«Белый дом поможет собрать вместе различные агентства, работающие в разных областях, чтобы они участвовали в этом глобальном проекте по использованию искусственного интеллекта в науке», — заявил Крациос.

Тем временем Министерство энергетики США уже рассказало о первых проектах, выбранных для поддержки в рамках миссии Genesis. Всего отобрано 278 проектов, в которых будут задействованы национальные лаборатории, университеты, частные компании и неправительственные организации.

Крупнейшим по объему финансирования станет трехлетний инвестиционный проект объемом $60 млн, направленный на использование ИИ для увеличения производительности атомных станций и их безопасности. Он позволит сократить операционные расходы АЭС, снизить затраты и повысить безопасность их работы.