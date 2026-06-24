Армения примет участие в форуме по восстановлению Украины, потому что премьер-министр Никол Пашинян стремится доказать свою прозападную позицию, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Пашиняну это, мне кажется, важно для того, чтобы он еще раз своим участием подтвердил, что он — буржуинский друг. Он же сейчас этим занимается — тем, чтобы доказать Западу, что Запад должен взять на себя всякие обязательства перед Арменией, доказать, что он свой, прозападный, он не вместе с Россией», — сказал Затулин.

Он обратил внимание на то, что «ни Пашинян, ни его единомышленники совершенно не скрывали с самого начала специальной военной операции» своей прозападной направленности.

«Собственно говоря, его участие или участие Армении в форуме в свете узурпации им власти в результате выборов выглядит последовательно с точки зрения курса, который он проводит все эти годы, находясь у власти в Армении», — подчеркнул парламентарий.

О том, что Армения примет участие в форуме по восстановлению Украины, пока Россия ограничивает ее экспорт, пишет агентство Bloomberg. Ереван направит секретаря Совбеза республики Армена Григоряна на Форум восстановления Украины в Гданьске 24—25 июня, совместно организованный Польшей и Украиной, с участием около 100 стран.