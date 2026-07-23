ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении москвичей к программе капитального ремонта жилых домов. Большинство жителей связывают ее не только с обновлением отдельных зданий, но и с ростом качества жизни в городе.

83% москвичей согласны, что капитальный ремонт повышает качество жизни в столице — 35% полностью разделяют это мнение, еще 48% скорее согласны. Среди жителей домов, где ремонт уже завершен, с этим утверждением согласны 82%.

78% москвичей считают, что программа капремонта положительно влияет на облик города, среди жителей отремонтированных домов эту оценку дают 80%. Наиболее заметный эффект жители видят в обновлении внешнего вида районов — его отмечают 44% москвичей и 54% жителей отремонтированных домов. С программой также связывают обновление коммуникаций, снижение аварийности и рост безопасности проживания.

Среди жителей домов, где капремонт уже прошел, 84% отмечают положительные изменения — на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем исследовании ВЦИОМ. Более половины опрошенных считают, что после ремонта выросла эстетическая привлекательность дома, а 79% не почувствовали существенного снижения комфорта во время самих работ.

Заместитель директора по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Наталья Даудрих отметила: москвичи все чаще воспринимают капремонт не как устранение поломок, а как возможность сделать жилье и городскую среду лучше, чем они были прежде.

Опрос проведен АЦ ВЦИОМ по заказу редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня» с 11 апреля по 1 мая 2026 года. В нем приняли участие 5053 человека: жители Москвы, жители домов, где капремонт проводился в последние пять лет, и туристы, посещавшие столицу в 2025 году или находившиеся в ней на момент опроса.