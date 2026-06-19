Европейская комиссия перечислила Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от торговых ограничений, введенных Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

Финансовая помощь стала первым траншем более широкого пакета помощи Еревану, о котором глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила спустя две недели после своих переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пакет включает упрощение торговли и меры по укреплению экономической устойчивости страны. Помимо прямых выплат, ЕС намерен расширить доступ армянских производителей к европейским рынкам, провести бизнес-встречи и запустить целевые инициативы для наиболее затронутых отраслей — прежде всего агропродовольственного сектора, цветоводства и других экспортно ориентированных производств.

В Евросоюзе также сообщили, что реализацию этих мер продолжает координировать совместная рабочая группа ЕС и Армении по экономической устойчивости, которая регулярно проводит заседания и отслеживает ход выполнения пакета.

«ЕС твердо стоит на стороне Армении — суверенной, демократической и независимой страны. Сегодняшняя поддержка поможет справиться с неотложными экономическими трудностями и откроет для армянского бизнеса новые возможности в регионе и Европе. Это и есть европейская солидарность в действии», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

5 июля она посетит Армению, чтобы обсудить дальнейшую реализацию пакета помощи и следующие шаги в сотрудничестве Еревана и Брюсселя.

Россельхознадзор начал поэтапно вводить запреты на ввоз армянской продукции с 21 мая. Под ограничения последовательно попали цветы, коньяк и вино, затем овощи, зелень, клубника и рыба.

С 12 июня запрет распространился на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения, включая транзит в страны ЕАЭС; исключение сделали только для консервов. Поводом для ужесточения послужили неоднократные случаи обнаружения карантинных вредителей: в июне ведомство трижды сообщало об обнаружении капрового жука в орехах, а также сушеных персиках и томатах.

На Россию приходится более 90% сельскохозяйственного экспорта Армении, а доля РФ в общем товарообороте страны в 2025 году составила 36%. Для ряда товаров альтернативного рынка сбыта фактически нет: например, 97% экспорта клубники приходилось именно на российский рынок.

Ущерб Армении Financial Times оценивала примерно в €420 млн в год. Председатель Центробанка Армении Мартын Галстян ранее предупреждал, что при негативном сценарии ВВП республики может сократиться на 2%.

«Наш общий товарный экспорт в Россию составляет около 6% ВВП. Но проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности. Поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2%», — заявил он.

Руководитель отдела денежно-кредитной политики ЦБ Вазген Погосян уточнил, что товары, подпавшие под российские ограничения, составляют примерно треть армянского экспорта в Россию, а итоговый ущерб определит продолжительность ограничений.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в беседе с RTVI назвала помощь ЕС актом политической пропаганды, носящим временный характер. По ее словам, «наладить постоянные поставки продукции из Армении в Европу проблематично», поскольку логистические цепочки в ЕС давно выстроены без участия армянских поставщиков.

«Кроме того, страны ЕС, особенно южные, могут производить все то, что производит Армения, и не худшего качества, а даже и лучшего. А защита своего сельхозпроизводителя в Европе уже давно отрегулирована, в том числе на законодательной основе», — добавила парламентарий.

Дмитриева также напомнила, что Армения получала от России удобрения и пестициды, а сложившиеся еще в советское время кооперационные связи, уходящие корнями и в эпоху Российской империи, заменить непросто, а порой и вовсе невозможно.

В марте 2025 года парламент Армении одобрил закон о начале присоединения страны к Евросоюзу, а в апреле документ подписал президент. Пашинян подчеркивал, что Ереван движется к стандартам ЕС, но пока сохраняет членство в ЕАЭС. 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС — для «интеллигентного развода».

Однако вице-премьер Армении Мгер Григорян в конце мая заявил, что вопрос выхода из ЕАЭС сейчас не стоит на повестке: Армения будет думать о выборе между двумя объединениями, когда этот вопрос встанет ребром. По данным Армстата, за первый квартал 2026 года товарооборот республики с ЕАЭС составил $1,41 млрд при спаде на 15,6%, тогда как товарооборот с ЕС достиг $763,2 млн при росте на 54,3%.