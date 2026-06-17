Евросоюз готовит экстренную торговую помощь Армении, чтобы компенсировать ей убытки от введенных Россией ограничений на импорт из республики на общую сумму около €420 млн в год. Об этом рассказали Financial Times (FT) сразу несколько осведомленных источников.

По их словам, меры поддержки охватят большую часть из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются российские запреты. Среди прочего Еврокомиссия (ЕК) планирует снизить пошлины на ввоз армянских продуктов питания и сельскохозяйственных товаров.

Двое европейских собеседников FT отметили, что «определенные проблемы» при разработке этих мер вызывает армянский коньяк — главная экспортная статья республики. В ЕС главным производителем коньяка является Франция, для которой это не менее важная статья дохода.

Также существует сложность в транспортировке скоропортящихся товаров из Армении через Турцию или Грузию, поскольку сама республика не имеет выхода к морю, говорится в публикации.

Два других источника сообщили газете, что ЕК может представить список предложений на одобрение стран-членов ЕС и Европарламента в течение нескольких недель.

В Брюсселе считают российские ограничения против Армении попыткой политического давления на правительство Никола Пашиняна, которое ведет прозападный курс. Европейские власти полагают, что давление может только усилиться, поэтому они взялись конкурировать с Москвой за влияние в кавказской республике, пишет FT.

«Настало время нам проявить инициативу и поддержать их [Армению], показать, что мы можем быть надежным партнером. Им нужны друзья… а нам нужно защитить наших соседей», — сказал один из собеседников издания.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил газете, что так называемые автономные торговые меры призваны расширить доступ армянскому бизнесу к рыночным возможностям в Евросоюзе и поддержать экономику республики в тех сферах, которые понесли наибольшие убытки.

В России отрицают, что запрет на импорт из Армении имеет политическую подоплеку. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Российской газете» заявил, что его ведомство предъявляет претензии исключительно к «качеству и безопасности продукции».

«Проблема Армении заключается прежде всего в организации производства и контроля. Там большое количество мелких фермеров, которые выращивают продукцию и поставляют ее на экспорт. Но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации», — сказал он.

Россельхознадзор последовательно вводил ограничения на ввоз армянских товаров с 21 мая. Первыми были запрещены цветы из Армении, затем коньяк и вино, потом овощи, фрукты и зелень (томаты, огурцы, перец, клубника). В начале июня под ограничения попала рыба.