Из-за российских ограничений на импорт армянской продукции ВВП республики может сократиться на 2%. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, передает News.am.

«Наш общий товарный экспорт в Россию составляет около 6% ВВП. Но проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности. Поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2%», — заявил Галстян.

Товары, подпавшие под российские ограничения, составляют примерно треть армянского экспорта в Россию, уточнил руководитель отдела денежно-кредитной политики ЦБ Вазген Погосян. Масштаб негативного эффекта, по его словам, будет зависеть от продолжительности ограничений.

Помимо прямого удара по ВВП, регулятор просчитал и ценовые последствия. «Если, к примеру, изменить рынки не удастся, и мы останемся исключительно на российском, то влияние на нашу инфляцию может выразиться в увеличении предложения внутри Армении. В результате мы ожидаем определенные дефляционные явления, в частности, по части овощей, минеральной негазированной или газированной воды, алкогольных напитков, а также косточковых плодов», — пояснил Галстян.

По расчетам ЦБ, негативный сценарий снизит инфляцию примерно на 0,6 процентного пункта. Отдельную обеспокоенность вызывают вторичные риски.

«Если экспорт существенно сократится, и это не удастся нейтрализовать за счет других компонентов платежного баланса, например, притока капитала, ситуация может оказать давление на курс драма к доллару», — отметил председатель ЦБ.

Кроме того, у аграриев могут возникнуть проблемы с обслуживанием кредитов: в ЦБ Армении допускают, что на это повлияют как сбои с экспортной выручкой, так и трудности с импортом из России семян озимой пшеницы и сухого молока. Признаков массовых неплатежей среди фермеров пока нет, однако Центробанк уже прорабатывает возможность отсрочек по займам.

В случае реализации стрессового сценария ЦБ совместно с правительством рассмотрит меры поддержки экономики через банковскую систему — по аналогии с антикризисными механизмами, применявшимися во время пандемии и войны с Азербайджаном.

30 мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники, сославшись на участившиеся нарушения при поставках и требования фитосанитарной безопасности.

С 12 июня ограничения распространились на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения, включая транзит в страны ЕАЭС; исключение составили только консервы. По данным «Ведомостей», под ограничения также подпали продукция коньячных заводов и минеральная вода «Джермук».

Поводом для последовательного ужесточения стали систематические выявления карантинных объектов: в июне зафиксировали три случая обнаружения капрового жука в орехах, сушеных персиках и сушеных томатах.

Уязвимость Армении усугубляется структурой торговли: на Россию приходится более 90% сельскохозяйственного экспорта республики, а доля РФ в общем товарообороте страны по итогам 2025 года составила 36%. Для ряда товаров, в том числе для клубники, 97% экспорта которой приходилось на Россию, альтернативного рынка сбыта фактически нет.