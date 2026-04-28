Планы Молдовы объединиться с Румынией ради вступления в ЕС — логичный для Кишинева шаг, тем более что Бухарест будет вряд ли против такого сценария. Таким мнением в беседе с RTVI поделился политолог Георгий Бовт.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить интеграцию страны в Евросоюз. Это не первое ее заявление на подобную тему: например, в январе в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics она сообщила, что на возможном референдуме проголосовала бы «за». В апреле Санду вновь вернулась к этой теме, оговорившись, что решение должно быть принято большинством граждан Молдовы.

Кроме того, молдавский лидер допустила, что республика может вступить в ЕС без Приднестровья. Также она подтвердила обязательство подготовить страну к членству к 2030 году: «Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией».

По мнению Бовта, заявления Санду напрямую связаны с нынешней динамикой расширения ЕС — переговорами по Черногории, постоянными дискуссиями об Украине, а также тем, что Молдова, в отличие от получившей статус кандидата одновременно с ней Грузии, продвигается к членству заметно успешнее.

«С Грузией все застопорилось, это еще один контекст. А с Молдовой все складывается более удачно в плане продвижения к членству. Поэтому такие заявления вполне объяснимы, логичны, и в них все сказано. За этими заявлениями стоит ровно то, что она сказала. Там нет никакого двойного дна. Это именно так и есть, как она говорит», — сказал эксперт.

При этом Бовт уточнил, что вряд ли Румыния будет «ногами и руками упираться, чтобы Молдова вступила в ее состав».

«Тем более — без Приднестровья. Если эта проблема юридически решаема, то почему бы нет. Но я думаю, что Приднестровье тоже может задуматься о том, что оно тоже куда-то хочет вступить», — сказал он.

Президент Румынии Никушор Дан в июле 2025 года говорил, что лично хотел бы видеть объединение с Молдовой, однако полностью уважает волю молдавских граждан. Советник Дана, евродепутат Еуджен Томак уточнял: главная цель обеих стран — ускорение евроинтеграции, а не форсирование унионистского сценария.

Между тем опросы показывают, что объединение с Румынией поддерживают лишь 29% жителей Молдавии, тогда как против выступают 54%. Вступление в ЕС одобряют 48% при 34% противников — именно на этом молдавские и румынские власти и делают акцент.

Молдавский политический комментатор Корнелиу Чуря считает, что Кишинев опасается не попасть в ЕС и заранее готовит «запасной аэродром»:

«Непонятно, как на это посмотрит Евросоюз, да и в самой Молдове большинство людей против такого сценария. При таких исходных данных резко идти по этому пути очень опасно», — поясняет он.

После январских заявлений Санду Партия социалистов и Партия коммунистов требовали ее отставки, обвинив в нарушении Конституции и государственной измене. Социалисты настаивают, что президент «использует должность главы государства как трибуну для продвижения унионистского проекта».

Эксперты, как писал РБК, указывают на серьезные препятствия для любого сценария — и евроинтеграции, и объединения. Заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина напоминает, что ЕС все чаще обращает внимание на нерешенный приднестровский конфликт, а Гагаузская автономия унионистский сценарий отвергает категорически. Кроме того, между Молдавией и Румынией до сих пор не подписан договор о государственной границе — вместо него действует режим совместного пограничного контроля на отдельных КПП.