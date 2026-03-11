Молдове предстоит череда неопределенностей в сферах экономики, внутренней политики и общественной жизни после выхода из Союза Независимых Государств (СНГ), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что решение властей страны было продиктовано давлением со стороны Евросоюза.

«Принятые в Кишиневе решения [о денонсации базовых договоров СНГ] вызывают чувство глубокого сожаления <…> Впереди тяжелые времена у граждан этой страны. Пожелаем им, как говорится, выйти из этих перипетий достойно с наименьшими потерями. Решение принято, мягко говоря, неоднозначное», — заявил он.

По словам сенатора, на такое решение повлияли не интересы граждан страны, а давление со стороны стран Запада, в том числе государств-участниц Евросоюза, которые, давно стремились к этому.

Карасин отметил, что в Молдове живет большое количество людей, которые всегда поддерживали культурные и экономические связи с Россией. Москве придется принять решение Кишинева как данность и продолжить следить за развитием событий в стране, добавил он.

«Это близкое нам государство, мы переживаем и будем переживать за то, что там происходит. Но решение принято, поэтому мы вынуждены принимать его. Будем внимательно следить за развитием обстановки», — заключил член Совфеда.

11 марта власти Молдовы одобрили денонсацию трех базовых договоров СНГ — учредительного соглашения о создании организации (1991 года), его протокола (1991 года) и устава СНГ (1993 года).

В сообщении пресс-службы правительства указано, что решение принято из-за несоблюдения Россией принципов сообщества, «в рамках которого государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ». В заявлении также говорится, что власти страны пошли на такой шаг, чтобы «отразить новые стратегические приоритеты» Молдовы как кандидата на вступление в ЕС.

В ноябре 2025 года власти страны одобрили денонсацию семи отраслевых соглашений в рамках организации, а парламент приступил к рассмотрению выхода из основных договоренностей, которые регулируют безвизовый режим и налоговые принципы взаимной торговли.

С 2022 года Молдова игнорирует заседания органов Союза. В 2023 году страна начала процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ и денонсировала несколько других соглашений.

Комментируя решение страны выйти из СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал его демонстративным шагом, необходимым Майе Санду «рамках ее курса на сдачу Молдовы Румынии и Европейскому союзу».