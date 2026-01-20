Решение Молдовы запустить процедуру полного выхода из СНГ — демонстративный шаг, который необходим президенту страны Майе Санду в рамках курса на евроинтеграцию, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Выход будет оплачен Румынией и Евросоюзом»

Как отметил депутат, фактически Молдова давно свернула свое участие в различных структурах, созданных на базе СНГ.

«Начнем с того, что в Молдове Санду уже не один год у власти, игнорирует мероприятия СНГ. <…> Выход из СНГ — это просто демонстративный шаг, который необходим Санду в рамках ее курса на сдачу Молдовы Румынии и Европейскому союзу», — сказал Затулин.

Он сравнил решение Кишинева с действиями армянских властей.

«В Армении правительство делает вид, что возможно принимать закон о начале вступления в Европейский союз и при этом продолжать получать выгоду от членства в Евразийском союзе — до поры до времени. А в Молдове, где абсолютно безумная и бездарная президент, кажется, что разрыв с СНГ и со странами, входящими в Содружество, будет оплачен Румынией и Европейским союзом. Вот на что, собственно говоря, она рассчитывает», — порассуждал парламентарий.

«Россия заинтересована в том, чтобы СНГ было»

В грядущем выходе Молдовы из СНГ Затулин не видит каких-либо позитивных моментов.

«Какое это влияние окажет на СНГ? Ничего хорошего в том, что в какой-то стране СНГ власти, правительство сдает национальные интересы, конечно, нет. И то, что страна выходит из состава СНГ — тоже не повод для радости», — признал депутат.

СНГ будет продолжать функционировать до тех пор, пока Россия будет заинтересована в существовании содружества, уверен Затулин.

«Россия заинтересована в том, чтобы было такое понятие — СНГ, так же, как Африка заинтересована в том, чтобы ее считали Африкой, Америка — Америкой», — заключил собеседник RTVI.

«Курс на разрыв отношений с Россией»

О том, что власти Молдовы приступили к юридическим процедурам для полного выхода страны из состава СНГ, 19 января заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой. По словам министра, для окончательного прекращения членства требуется денонсировать три фундаментальных документа, на которых основана организация: Устав СНГ, Соглашение о создании СНГ и приложение к нему.

Попшой отметил, что денонсация этих документов, заключенных в начале 1990-х, может быть завершена к середине февраля и даст право заявить, что «с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ». «Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался», — добавил он.

Заявление вице-премьера о выходе Молдовы из СНГ раскритиковал бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В разговоре с ТАСС он выразил мнение, что такое решение противоречит интересам народа страны.

«Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», — заявил Додон.

Молдова начала отдаляться от СНГ после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на евроинтеграцию. С 2022 года Кишинев не принимает участия в заседаниях органов СНГ. В 2023-м власти страны объявили о планах выйти из состава СНГ и денонсировать более 100 соглашений, заключенных в рамках содружества.

Президент России Владимир Путин, рассуждая о перспективе возможного выхода Молдовы из СНГ, говорил, что ее членство «не имеет большой ценности» для Москвы.