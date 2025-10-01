Проправительственные силы, победившие в Молдове на парламентских выборах 28 сентября, теперь торопятся ускорить реализацию своих изначальных планов «аннексии Приднестровья», а в будущем — «Молдовы Румынией». Такое мнение высказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественникам Константин Затулин.

Так депутат прокомментировал недавние заявления Кишинева и Бухареста, которые касались непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

ПМР откололась от Молдовы в 1990 году. До августа 1992 года между ними длился вооруженный конфликт, который закончился подписанием перемирия. При этом Молдова не признала отделения Приднестровья, вопрос о его статусе остается нерешенным по сей день. По соглашению между Молдовой и Россией, заключенному в июле 1992 года, в Приднестровье на базе российского армейского формирования в Тирасполе был создан миротворческий контингент. В июле 2025 года посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что присутствие российских военных в регионе сведено к минимуму. По данным российского и приднестровского МИД, в непризнанной республике живут 200 тыс. граждан России, притом что все его население насчитывает около полумиллиона человек.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 1 октября в эфире телеканала Moldova 1, что в отношениях с Приднестровьем нужна «пошаговая реинтеграция», но главная проблема, по ее словам — это вопрос о том, «как избавиться от присутствия российской армии». Она указала на необходимость найти решение, чтобы российские миротворцы покинули территорию «мирным путем», передает РБК.

Накануне, 30 сентября, президент Румынии Никушор Дан допустил в интервью Euronews Romania, что Молдова может стать членом Евросоюза в течение трех лет. А до того проблему Приднестровья можно было бы решить присоединением территории к Молдове со статусом «относительной автономии», как у Гагаузии, продолжил он. «Это технический вопрос. <…> Граница Европейского союза проходила бы по этим двум автономиям», — предположил Дан.

Затулин расценил эти заявления как одно из следствий молдавских парламентских выборов 28 сентября, на которых победила проевропейская партия Майи Санду «Действие и солидарность».

«И вот теперь они торопятся реализовать эти результаты и ускорить осуществление тех планов, которые с самого начала существовали, а именно планов аннексии сначала Приднестровья Молдавией, а затем, я убежден, в недалекой исторической перспективе — Молдовы Румынией», — заявил зампред комитета по делам СНГ.

Он отметил, что ему «трудно отделаться от мысли, что эти заявления не были сделаны вразнобой и были скоординированы, учитывая общее гражданство президентов Румынии и Молдовы».

Майя Санду, имеющая двойное гражданство Молдовы и Румынии, рассказала в 2024 году, что для нее было важно получить румынский паспорт, потому что ее дедушка и бабушка имели такие паспорта. Получение гражданства этой страны она объяснила «самосознанием».

Как считает Затулин, заявления Санду и Дана носят дежурный характер и ориентированы как на прорумынские силы в Молдове, так и на «патронов» в лице Евросоюза.

«Я думаю, эти заявления должны еще раз дать пищу для разговоров о том, что Молдова-де, как и Румыния, стремится к мирному решению приднестровского конфликта. Правда, мирное решение состоит в том, чтобы принудить Приднестровье к капитуляции», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что в конце 1990-х и в начале 2000-х годов обсуждались различные проекты восстановления общего правового поля Молдовы и Приднестровья.

«Но они тогда четким образом основывались на идее федеративности и даже конфедеративности. Сейчас, как мы видим, речь идет лишь об относительной автономии. Я думаю, надо быть очень наивным человеком, чтобы поверить в это», — сказал Константин Затулин.

Он предложил посмотреть на пример Баку, где до начала Карабахской войны утверждали, что Нагорный Карабах будет иметь «необычайную степень автономии» в составе Азербайджана. «Теперь мы видим, что Азербайджан даже само словосочетание “Нагорный Карабах” изымает из употребления», — заключил собеседник RTVI.