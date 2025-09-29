В Молдове 29 сентября состоялись парламентские выборы. По предварительным итогам победу одержала проевропейская «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS), основанная действующим президентом Майей Санду.

После подсчета 99% бюллетеней PAS набирает 49,85% голосов избирателей, обеспечив себе парламентское большинство. Пока партия власти может рассчитывать на 55 мандатов из 101.

У оппозиционного «Патриотического блока» под руководством Игоря Додона, куда входят Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». — 24,36%. Депутатам от оппозиции могут достаться 48 кресел в парламенте.

Блок проевропейских партий «Альтернатива» набирает 8,02%, «Наша партия» — 6,24%, партия «Демократия дома» — 5,65%, Демократическая партия Молдовы — 0,96%.

В автономном образовании Гагаузия PAS ожидаемо набрала значительно меньше, чем в по стране — всего 3,22%, тогда как «Патриотический блок» получил 82,19%. Среди приднестровских избирателей с гражданством Молдовы «Патриотический блок» также по ситуации на 7.00 мск занимает первое место, получив 51 % голосов.

В Приднестровье заявили, что голосование в Молдове проходило с многочисленными нарушениями прав приднестровцев, желавших проголосовать -для них работало недостаточно участков, часть участков в последний момент перенесли, а в день выборов власти Молдовы перекрывали мосты и останавливали работу участков из-за неподтвердившегося «минирования». В свою очереди МИД Молдовы обвинил Россию в сообщениях о минировании избирательных участков за границей, в том числе в США, Испании, Италии, Румынии.

В России для молдавской диаспоры, составляющей более 300 тысяч человек, работало лишь два избирательных участка в Москве.