28 сентября в Молдове проходят выборы в однопалатный парламент, на которых предстоит избрать 101 депутата. Страна разделена на два политических лагеря, и от результатов голосования зависит, по какому пути она пойдет: продолжит ли провозглашенный президентом Майей Санду курс на евроинтеграцию или развернется в сторону России. Какие результаты предсказывают соцопросы и чем обернется тот или иной исход выборов — в материале RTVI.

Кто участвует (и не участвует) в выборах

Парламентские выборы в Молдове проходят почти спустя год после победы Майи Санду на выборах президента, а также референдума о вступлении страны в Евросоюз. По его результатам, незначительный перевес сторонников евроинтеграции (чуть больше 50%) позволил закрепить это положение в конституции. Впрочем, внешнеполитическая ориентация страны вплоть до 2029 года будет в значительной степени определяться новым составом парламента, который уполномочен принимать ключевые решения в молдавской политике.

Всего в избирательном бюллетене перечислены 23 позиции. Это 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

Несмотря на такой широкий выбор, основная борьба развернется между двумя крупнейшими и полярными политическими силами — это проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная Майей Санду, и «Патриотический избирательный блок» во главе с экс-главой Молдовы Игорем Додоном, которого оппоненты связывают с Россией (Додон, в свою очередь, называет себя «промолдавским политиком»).

Сегодня в молдавском парламенте абсолютное большинство (62 места) принадлежит именно PAS. В этот раз правящая партия намерена сохранить свое лидерство, пообещав избирателям подписать договор о вступлении в ЕС до 2028 года, когда истечет второй срок президентских полномочий Санду. Кроме того, PAS обещает удвоить доходы активного населения, а также отремонтировать и построить 3 тыс. км дорог. Оппозиция в нынешнем парламенте представлена 39 депутатами, среди которых главную роль играют социалисты и коммунисты. Специально для этих выборов оппозиционеры и создали «Патриотический избирательный блок», среди прочего выступающий за дружбу с Россией, сотрудничество с Западом и Востоком, снижение цен на газ и возвращение домой представителей многочисленной молдавской диаспоры.

В «Патриотический избирательный блок» вошли Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». Но 26 сентября, за пару дней до голосования, ЦИК Молдовы отстранил «Сердце Молдовы» от выборов из-за подозрений в незаконном финансировании партии. В самой организации, возглавляемой бывшей главой Гагаузии Ириной Влах, считают это решение политически мотивированным.

До выборов ранее не допустили и оппозиционный блок «Победа». Его лидерами являются бизнесмен Илан Шор, заочно приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег, и экс-глава Гагаузии Евгения Гуцул, приговоренная к семи годам тюрьмы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в стране партии «Шор».

Как пройдут выборы

Избирательные участки в Молдове откроются в 7 утра по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 21:00. Такой же режим работы будет и за границей. Но если в очередях на 2200 зарубежных избирательных участках к моменту их закрытия еще останутся люди, время приема могут продлить, но не более чем на два часа.

В Молдове, как и во многих других странах, существует избирательный порог для прохождения в парламент. Для партий он составляет 5%, для политических блоков — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

ЦИК Молдовы аккредитовал на выборы более 400 национальных и международных наблюдателей, но российских представителей не допустили.

«Кульминацией русофобии стал немотивированный отказ в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что показывают соцопросы

Первые два места по итогам парламентских выборов, скорее всего, достанутся правящей партии PAS и оппозиционному «Патриотическому избирательному блоку», следует из опросов общественного мнения, проведенных в преддверии голосования. Между тем открытым остается вопрос, какой между ними будет разрыв — и кто кого опередит.

Другим важным аспектом станет явка. Многие молдаване утверждают, что так и не определились, за кого будут голосовать. Такой вариант выбрала почти треть (27,8%) опрошенных с 12 по 22 сентября социологической компанией CBS-Research. Согласно этому опросу, отдать свой голос партии Санду намерены больше респондентов (28,6%), чем оппозиционному блоку — 13,9%. В то же время другое исследование показывает, что PAS и «Патриотический избирательный блок» идут «ноздря в ноздрю». По данным социологической компании iData, за оппозицию готовы проголосовать 24,9% респондентов, а за PAS — 24,7%.

Несколько мест в парламенте, как следует из опросов, могут также занять блок «Альтернатива» мэра Кишинева Иона Чебана и экс-генпрокурора Александра Стояногло, а также «Наша партия» бизнесмена Ренато Усатого.

Вышеперечисленные опросы не учитывали мнения жителей Приднестровья и граждан Молдовы, проживающих вне страны. Именно молдавская диаспора может ключевым образом повлиять на итоги парламентских выборов, как это было почти год назад. В 2024 году Санду смогла переизбраться на еще один срок благодаря голосам из-за границы, хотя внутри Молдовы она уступала своему оппоненту Стояногло.

«Российский след» в Молдове

Майя Санду еще до выборов неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешаться в парламентские выборы. К примеру, в середине сентября она в интервью Financial Times заявила, что Россия нацелилась на диаспору и пытается повлиять на граждан, которые находятся за рубежом. Для этого, по словам Санду, Москва, в частности, использует священников Русской православной церкви, а также сеть ботов. А в конце июля она говорила, что Россия хочет «контролировать» республику и именно поэтому якобы планирует вмешаться.

В Москве замечания президента Молдовы не оставили без внимания. Так, 24 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что руководство республики избрало «линию на полное абстрагирование» от Москвы.

«Речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние на выборы. Речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать их голос», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В начале августа советник по нацбезопасности президента Молдовы Станислав Секриеру рассказал о том, как Россия якобы оказывает влияние на молдаван, которые живут в Европе. По его словам, это происходит при помощи «поддерживаемой Кремлем» сети «Матрешка».

Издание Politico объяснило, как это работает: тактика «Матрешки» заключается в создании фейковых СМИ, при помощи которых распространяется дезинформация. При этом сообщения таких ресурсов замаскированы под информацию от существующих европейских изданий.

«Эта кампания направлена на демобилизацию избирателей диаспоры, побуждая их оставаться дома, и на то, чтобы манипулировать теми, кто все же голосует», — заявил тогда Секриеру.

Еще об одном крупном скандале в конце сентября сообщило агентство Reuters: в преддверии парламентских выборов в Молдове провели 250 обысков у более чем сотни человек, 74 из которых были задержаны. Молдавская полиция объяснила, что масштабные рейды прошли «в рамках уголовного дела по факту подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки, координировавшихся из России через преступные элементы».

Молдавские силовики утверждают, что раскрыли группу из граждан Молдовы, которых российские спецслужбы якобы обучали тактике организации массовых беспорядков. В Москве обвинения в свой адрес отвергли, отмечает Reuters, заявив, что правящая партия специально разжигает антироссийские настроения в политических целях.