Россия наращивает усилия, чтобы оказывать влияние на молдован, проживающих во всей Европе. Об этом заявил изданию Politico советник по нацбезопасности Молдовы Станислав Секриеру. По его словам, молдавские чиновники заметили возобновление активности сети под названием «Матрешка».

«Россия и ее прокси сейчас активно сосредоточивают свои усилия на молдавской диаспоре», — утверждает он.

По словам Секриеру, это происходит при помощи «поддерживаемой Кремлем» сети «Матрешка». Как пишет Politico, тактика заключается в создании фейковых СМИ, при помощи которых распространяется ложная информация.

Сообщения «замаскированы» под официальные европейские масс-медиа и используются, чтобы «подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы» и вызвать смятение среди молдавских общин за границей, настаивает советник по нацбезопасности.

«Эта кампания направлена на демобилизацию избирателей диаспоры, побуждая их оставаться дома, и на то, чтобы манипулировать теми, кто все же голосует», — добавил Станислав Секриеру.

В конце июля президент Молдовы Майя Санду также обвинила российские власти в том, что они планируют вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в стране в сентябре 2025 года.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы», — заявила молдавский лидер тогда.

По ее словам, это станет прямой угрозой национальной безопасности, суверенитету и «европейскому будущему».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств.

Выборы в молдавский парламент состоятся 28 сентября. Тогда будет избран 101 депутат по партийным спискам, так как в стране действует пропорциональная система.

В 2024 году в Молдове прошли президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз. По итогам голосования победу одержала Майя Санду, которая осталась на второй срок. А на референдуме был небольшой перевес в сторону тех, кто поддерживает евроинтеграцию.

В ночь после выборов Санду заявила о «беспрецедентной атаке» на свободу и демократию в месяцы перед голосованием. Она рассказала о том, что у Кишинева были доказательства подкупа 300 тыс. избирателей при участии «враждебных иностранных сил».

При этом подсчеты голосов показали, что Санду победила именно благодаря голосам зарубежной диаспоры.