Победу на президентских выборах в Молдове одержала действующий президент республики Майя Санду, набравшая более 55% голосов. Лидерство ей обеспечили избиратели из зарубежных диаспор, тогда как в самой стране первое место занял сторонник пророссийского курса Александр Стояногло. Кто и как поздравляет Санду с победой и оценивает прошедшие выборы — в материале RTVI.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон: «Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов, как свидетельствуют данные ЦИК, выиграл выборы президента внутри страны, где подсчет завершился. Майя Санду обошла его за счет голосования на зарубежных участках. Итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности, которым отказали в доверии граждане страны. Она превратилась в “хромую утку”, президента диаспоры».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель: «От всей души поздравляю Майю Санду с победой. Жители Молдавии вновь подтвердили свою решимость в стремлении к европейскому будущему, несмотря на вызовы перед демократией».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах. Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа».

Президент Украины Владимир Зеленский: «Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Майя Санду, ваша победа — наша победа!». Она подчеркнула ключевую роль диаспоры в исходе голосования и констатировала, что на грузинских парламентских выборах диаспора не получила такую возможность свободного волеизъявления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон: «Поздравляю Майю Санду с переизбранием на пост главы Молдовы. Демократия восторжествовала над всеми вмешательствами и уловками. Франция продолжит поддерживать Молдову на ее европейском пути».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Майя Санду благополучно провела Молдову через трудные времена и направила страну по европейскому пути. Мы стоим на стороне Молдовы. Поздравляем с переизбранием на пост президента».

Президент Румынии Клаус Йоханнис: «Поздравления Майе Санду за одержанную историческую победу! Румынский народ рядом с гражданами Республики Молдова в этом успехе, который необратимо закрепляет судьбу страны в европейской семье».

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал победу Санду «ясным доказательством воли народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Санду победила «фаворита Москвы» Александра Стояногло, несмотря на «агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы».

МИД КНР: Молдова — дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа. Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной.