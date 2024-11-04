Действующий президент Молдовы Майя Санду от Партии действия и солидарности (ПДС) заявила о своей победе по итогам второго тура президентских выборов. После обработки 98,60% протоколов Санду лидирует с результатом 54,91%, а ее соперник — экс-генпрокурор республики Александр Стояногло — набирает 45,09% голосов.

«Молдова, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», — написала Санду на своей странице в X, поблагодарив молдаван как внутри страны, так и за рубежом.

Перевес Санду был достигнут за счет избирателей, голосовавших на зарубежных участках. Без учета голосования за рубежом президентские выборы выиграл Стояногло — на территории Молдовы он получил 51,19% голосов, а Санду — 48,81%.

Санду — выпускница Гарварда и экс-сотрудница Всемирного банка — выступает за прозападный курс Молдовы и вступление страны в ЕС. Впервые она заняла президентский пост в 2020 году, став первой женщиной-президентом Молдовы.

Кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло считается сторонником сближения с Россией. В интервью агентству ТАСС он говорил, что не будет поддерживать взятый проевропейским правительством республики курс на разрыв отношений с СНГ.

Ранее в воскресенье советник Санду Станислав Секриеру обвинил Россию в «массированном вмешательстве» во второй тур президентских выборов в республике и допустил «искажение результатов» голосования. Среди примеров такого вмешательства он назвал якобы организованную транспортировку избирателей из России в Баку, Стамбул и Минск.

Первый тур выборов главы Молдовы прошел 20 октября, по его итогам ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50%. Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло — 25,98%. Третье место занял лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (13,79%), остальные кандидаты набрали меньше 6%. Явка избирателей составила 51,68%.

Как обращало внимание издание NewsMaker, ко второму туру тактика избирательной кампании Санду изменилась: слоган «За Молдову» сменился алармистским «Спасем Молдову», а агитация в основном стала строиться на критике оппонента и призыве проголосовать за нее и тем самым «спасти страну».

После первого тура выборов Санду говорила, что Молдова столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию»: по ее словам, некие «преступные группировки вместе с иностранными силами» хотели «купить» голоса избирателей.

«У нас есть доказательства и информация о том, что целью преступной группы была покупка 300 тыс. голосов», — утверждала она.

В Кремле эти слова Санду назвали «достаточно серьезным обвинением» в адрес упомянутых ей «преступных группировок». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал главу Молдовы подкрепить свои слова доказательствами, а также объяснить «такое количество голосов, несогласных с ее линией».

Санду неоднократно заявляла о возможных связях Стояногло с Россией, а на теледебатах 27 октября назвала его «троянским конем», за которым стоят интересы и деньги другой страны.

Стояногло на выборах поддержал бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он обвинил Санду в «агрессии и популизме» и нежелании после четырех «разрушительных лет» президентства «признавать ни единой своей ошибки и ни единого своего злоупотребления».

В 2019 году Стояногло возглавил генеральную прокуратуру, но в 2021-м был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением. В суде его вина не была доказана, сам он связал свое увольнение с местью Санду за его отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции.

Одновременно с президентскими выборами в Молдове прошел референдум о вступлении страны в ЕС, на котором 50,35% граждан поддержали процесс евроинтеграции. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) пыталась оспорить результаты референдума, но Конституционный суд отказался считать ее стороной процесса.