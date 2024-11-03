Советник главы Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в «массированном вмешательстве» во второй тур президентских выборов в республике. По его словам, эти действия могут привести к «искажению результатов».

Секриеру утверждает, что один из способов такого вмешательства — якобы организованная транспортировка избирателей из России в Баку, Стамбул и Минск. По его словам, перевозки осуществляются с помощью автобусов и чартерных рейсов.

На своей странице в Х Секриеру публикует кадры из салона самолета, на которых все пассажиры показывают свои молдавские паспорта. Советник президента Молдовы предполагает, что самолет способен перевезти от 260 до 400 избирателей.

«Явное свидетельство масштабной организованной перевозки избирателей», — заявил Секриеру, не уточнив направление рейса.

Агентство кибербезопасности Молдовы сообщило, что сайт ЦИК по информированию избирателей был временно недоступен утром 3 ноября из-за DDoS-атаки. По словам Секриеру, доступ к сайту был оперативно восстановлен без потери данных.

Позднее советник главы Молдовы заявил, что «скоординированные кибератаки» продолжаются, нарушая связь между избирательными участками внутри страны и за рубежом.

«Наши команды по кибербезопасности работают над противодействием этим угрозам и обеспечением непрерывности работы системы», — добавил Секриеру.

Еще одним способом вмешательства в президентские выборы Секриеру посчитал флаер с рекламой кафе на Неглинной улице в Москве. Этот твит сопровождается фотографией флаера, где сказано: «Благодарим за участие в выборах! Приходите согреться и перекусить! <…> С любовью к Молдове».

«Наглядное доказательство организованных усилий по повышению явки избирателей с помощью стимулирующих мер. Это часть более широкой стратегии вмешательства в наш избирательный процесс», — утверждает советник президента Молдовы.

Он также рассказал, что на избирательных участках в Ливерпуле и Нортгемптоне (Великобритания), а также во Франкфурте и Кайзерслаутерне (Германия) появились сообщения о заложенных бомбах, которые оказались ложными. «Британские и немецкие власти проводят расследование. Мы следим за этим в рамках продолжающегося вмешательства России в выборы», — отметил он.

Российская сторона обвинения Секриеру пока не комментировала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва «решительно отвергает любые обвинения» в попытках вмешаться в выборы в Молдове.

Второй тур президентских выборов в Молдове проходит в воскресенье, 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиции Александр Стояногло. К 20:00 по местному времени (21:00 мск) явка превысила 53%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.