Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в республике в сентябре.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в сентябрьские выборы», — заявила глава государства на пресс-конференции.

Санду подчеркнула, что коррупция и «незаконное внешнее финансирование» из России — самые большие угрозы для предстоящих выборов. По ее словам, только через криптовалюты планируется финансирование в €100 млн.

«Самая большая опасность вмешательства России во внутренние дела нашей страны — в том, что оно представляет прямую угрозу национальной безопасности, суверенитету и европейскому будущему нашей страны», — добавила президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения Санду в адрес Москвы, подчеркнув, что Россия «не вмешивается во внутренние дела других стран».

Выборы в парламент Молдовы запланированы на 28 сентября. В законодательный орган избирается 101 депутат по партийным спискам, так как в стране действует пропорциональная система.