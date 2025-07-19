Российская сторона свела к минимуму присутствие своих военных в непризнанном Приднестровье, сообщил посол России в Молдове Олег Озеров. По его словам, из региона вывезено практически все тяжелое вооружение. Он также опроверг заявление молдавского премьера Дорина Речана о том, что Москва планирует направить в Приднестровье 10 тыс. бойцов.

Как рассказал Озеров ТАСС, Россия все годы, пока проводится миротворческая операция, «вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра».

«Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму. Практически все тяжелые вооружения вывезены. Какие могут быть упреки в адрес Российской Федерации?» — сказал дипломат.

В июне Речан заявил, что Россия может направить в непризнанную республику 10 тыс. солдат в том случае, если на сентябрьских выборах в Молдове «более дружественное» Москве правительство позволит разместить в Приднестровье больше бойцов.

«Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе», — утверждал Речан.

По словам молдавского премьера, российская сторона якобы вмешивается в дела Кишинева, в том числе за счет «пропаганды в интернете и незаконных денежных переводов партиям и избирателям».

Комментируя слова Речана, Озеров заявил, что это заявление нельзя иначе рассматривать «как анекдот»: «Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя — невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров».

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия. В 1992-м в регион были введены российские миротворцы в рамках Соглашения о принципах мирного урегулирования, которое подписали президенты России и Молдовы.

В непризнанной республике также действует Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров. Ее задачи в числе прочего — охрана складов с более чем 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из Европы.

Молдова выступает за вывод российских миротворцев из Приднестровья, а также предлагает заменить их на гражданскую миссию под международным мандатом.