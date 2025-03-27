Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная 25 марта в аэропорту Кишинева, обратилась к президенту России Владимиру Путину, потому что он популярен в автономии. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, нынешнего обострения в Молдове можно было бы избежать, если бы на границах республики и Приднестровья были бы российские военные.

«Почему она обратилась к Путину, не надо долго объяснять — потому что в Гагаузии Путин популярен, так же, как в Приднестровье», — отметил Затулин.

По его словам, Гуцул обратилась к Путину и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку она «понимает, что слово этих людей весомо», а также потому, что и Россия, и Турция имеют непосредственное отношение к Гагаузии.

«Гагаузы — ближайшие родственники турок, проживают на этих землях со средних веков, и, конечно, потом, как и все другие обитатели этих мест, оказались в составе сначала Российской Империи, затем Советского Союза. Но после того, как Советский Союз распался, определенные контакты между Турцией и гагаузами прослеживаются», — пояснил депутат.

Правительство президента Молдовы Майи Санду всячески пытается «свести к нулю» роль Гагаузии, считает Затулин.

«Учитывая, что в Гагаузии сама Санду ничего не получает на выборах, она решила продемонстрировать свои властные полномочия. Конечно, это одиозные абсолютно события, фактически запрет главе автономии на выезд с территории Молдовы под предлогом каких-то претензий. Претензии, конечно, у Санду и ее правительства могут быть самые разные, они могут их изобретать каждый день», — сказал он.

В то же время гагаузы рассчитывают на то, что Россия сможет отстоять Гагаузию от попыток ее усреднить и ликвидировать автономию, отметил Затулин.

«В отличие от Приднестровья, Гагаузия в конфликт с Молдовой напрямую не вступала в девяностые годы, но за свою автономию крепко держится, потому что это национально-культурная автономия», — обратил внимание первый зампред думского комитета по делам СНГ.

Как считает Затулин, Москва была бы в «лучшем положении», если бы на границах Приднестровья и Молдовы были размещены российские военные.

«Ясно, что в сегодняшней ситуации мы были бы в лучшем положении, если бы были уже на границах Приднестровья и Молдовы со своими Вооруженными силами. Тогда, я уверен, такие действия Санду побоялась бы осуществить. Но сейчас ее подстегивает приближение избирательной кампании, желание продемонстрировать силу и безоглядная поддержка Урсулы фон дер Ляйен, Европейского союза, и всех ненавистников России, включая, конечно, режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул парламентарий.

Главной проблемой в нынешней ситуации Затулин назвал попытку «поставить на колени Приднестровье блокадой или военными действиями».

«В отношении военных действий Россия предупредила несколько раз Молдову о том, что будет рассматривать нападение на Приднестровье как нападение на Россию. В Приднестровье, как вы знаете, около 200 тыс. граждан России, там находятся наши миротворцы, — напомнил собеседник RTVI.

Санду же, по его словам, «всякие маски давно отбросила».

«Она, вообще-то говоря, избрана не теми, кто живет в Молдове, а теми, кто пытает счастье в Европе, так называемыми гастарбайтерами молдавскими. Но ясно, что в самой Молдове за ней меньшинство населения, она это пытается компенсировать своими действиями, в том числе такими репрессиями. Я надеюсь, что все это найдет отклик у избирателей в ходе парламентских выборов и в конце концов приведет к тому, что этот гнойник под названием „правительство Молдовы“, которое создало проблемы для самого молдавского населения, будет вскрыт», — заключил Затулин.

Задержание Гуцул

Евгению Гуцул задержали в Кишиневе 25 марта перед вылетом из Молдовы. Она была взята под стражу на 72 часа в связи с запретом на выезд из страны в аэропорту. В антикоррупционной прокуратуре заявили, что задержание связано с делом о финансировании избирательной кампании Гуцул в 2023 году. В прошлом году прокуроры обвинили главу Гагаузии в причастности к нарушениям при финансировании партии «Шор», которая позже была запрещена властями Молдовы. Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Майя Санду.

По данным прокуратуры, в 2019—2022 годах Гуцул активно участвовала в незаконном ввозе денег из России для финансирования политических сил. Как утверждает следствие, она «спровоцировала и организовала через казначея фальсификацию ряда документов», касающихся финансирования на выборах.

«На банковский счет конкурента на выборах поступили финансовые средства из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 1,7 млн рублей. — Прим. RTVI)». Эти средства впоследствии были использованы «для приобретения товаров, а также уплаты налогов и услуг, связанных с избирательной кампанией», утверждает прокуратура.

Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Молдовы Майя Санду. Кремль осудил задержание Гуцул, назвав его политически мотивированным.

26 марта Гуцул обратилась за помощью к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану.