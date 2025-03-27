Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная 25 марта в аэропорту Кишинева, обратилась за помощью к президентам России и Турции — Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану. Заявления опубликованы в телеграм-канале Гуцул.

Первым было опубликовано обращение к Путину. В нем Гуцул объяснила, что «вынуждена обратиться за поддержкой» к российскому главе «в один из самых сложных и судьбоносных моментов для меня лично и для всей Гагаузии».

«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — заявила Гуцул.

Глава Гагаузии добавила, что ее задержание было проведено «по абсурдным и политически мотивированным обвинениям» и стало звеном «циничной кампании <…> по уничтожению Гагаузской автономии», которую якобы проводят «центральные власти Молдовы».

Она также обвинила Кишинев в пренебрежении принципами демократии, методичном разжигании внутреннего противостояния и подавлении инакомыслия. По утверждению Гуцул, молдавские власти из страха «перед правдой» и гагаузским народом «преследуют сторонников братских отношений с Российской Федерацией, выставляя это как «угрозу» государству».

В обращении к Эрдогану Гуцул подчеркнула, что ее арест — не отдельный инцидент, а «логическое продолжение системной политики властей Кишинева». Эта политика, по ее словам, направлена на уничтожение «общественного договора, который гагаузский народ заключил с Молдовой 30 лет назад при прямом посредничестве Турции».

«Сегодня Кишинев <…> преследует тех, кто выступает за дружбу и добрососедство с Турцией. <…> Гагаузия нуждается в Турции — как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость. Сегодня мы вновь рассчитываем на Ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа», — обратилась к Эрдогану Гуцул.

Задержание Гуцул

Вечером 25 марта Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева при выезде из страны. Gagauznews писало, что у нее отобрали паспорт, вызвали сотрудников Национального антикорупционного центра (CNA) и произвели полный досмотр. В результате Гуцул взяли под стражу на 72 часа.

27 марта депутат парламента Вадим Фотеску посетил Гуцул в следственном изоляторе CNA. По его словам, спустя сутки с момента ареста главе Гагаузии не смогли выдвинуть обвинения.

«Вчера [26 марта] был допрос, и прокуроры не присвоили ей никакого статуса, не выдвинули обвинений. Предполагается, что сегодня [27 марта] допрос будет продолжен, но факт в том, что если бы были какие-то основания, то они были бы предъявлены вчера и с этим [прокуроры] пошли бы в суд», — сказал он.

Гуцул также рассказала депутатам, что «не имела никакого отношения к финансовым вопросам в ходе избирательной кампании и нарушениям, которые якобы были допущены еще в 2023 году».

«Евгения Александровна [Гуцул] убеждена в своей невиновности и будет добиваться своего освобождения, чтобы быстрее вернуться к руководству Гагаузией», — отметил Фотеску.

Вместе с тем он добавил, что Гуцул могут запросить 30 суток ареста по другому делу. Но эта информация будет официально прокомментирована позже, подчеркнул Фотеску.