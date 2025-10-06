Молдову последние четыре года готовят к войне. Такое мнение в специальном интервью RTVI высказал экс-президент страны, один из лидеров «Патриотического блока» Игорь Додон, добавив, что некоторые «горячие головы» призывают открыть против России второй фронт.

«Последние четыре года Молдову готовят к войне. При власти президента Майи Санду начались очень серьезные инвестиции в увеличение военного бюджета. <…> У нас часто проводятся учения с НАТО, покупается летальное оружие. Через Молдову поступают военные товары для Украины», — отметил молдавский политик.

По мнению Додона, Европа смотрит на республику не как на будущего члена ЕС, а как на прифронтовую страну, которую теоретически можно использовать против своих геополитических оппонентов.

«Если дела для украинской армии на восточном фронте будут идти плохо, я не исключаю, что может быть провокация в Приднестровье. Уже давно «горячие головы» говорят, что нужно открыть второй фронт», — добавил бывший президент Молдовы.

В сентябре, незадолго до парламентских выборов, Игорь Додон уже говорил, что Майя Санду и ее партия PAS толкают республику к войне с Россией, несмотря на прописанный в Конституции Молдовы нейтралитет.

23 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Брюссель полон решимости удержать Молдову «в русле своей русофобской политики».

«Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ», — отметили в СВР России.

Там добавили: чтобы создать предлог, предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и российских войск, которые находятся в регионе. Это может произойти во время выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября, допустили в СВР России.