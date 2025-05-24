Минобороны России 24 мая сообщило о возвращении еще 307 военных, Украине переданы 307 пленных бойцов ВСУ. В ведомстве отметили, что обмен проходит в соответствии с договоренностями, заключенными Москвой и Киевом в Стамбуле.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», сообщили в министерстве.

В Минобороны России уточнили, что позднее все вернувшиеся военные вернутся на родину для прохождения лечения и реабилитации.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — добавили в ведомстве.

В результате вчерашнего обмена Россия получила 270 военных и 120 гражданских. Телеграм-канал Mash сообщал, что обмен пленными прошел на границе Украины и Беларуси, а среди переданных Киевом накануне россиян были мирные жители Курской области.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что в регион из плена вернулись 20 человек.

«На месте передал каждому жителю сертификат на 30 тыс. рублей — это одна из наших региональных мер поддержки, чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости. Она не отменяет всех остальных мер поддержки, включая ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей, которые положены с февраля», — добавил он.

По данным Mash, обмен будет проходить в несколько этапов и может длиться несколько дней, с 23 по 25 мая. По данным Mash, в плену на Украине находится около 1,3 тыс. военных России, а у российской стороны — почти 10 тыс. бойцов ВСУ.

«В 2024 году между странами официально было проведено 12 обменов, Россия вернула 535 военнослужащих. В 2025-м — пять обменов, РФ получила 800 человек. <…> Перед обменом Россия и Украина представили списки тех, кого хотят вернуть. ГРУ, ГУР и контрразведка ФСБ провели проверку кандидатов — на это потребовалось около недели. Списки были переданы почти сразу после переговоров в Стамбуле», — говорилось в посте.

Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 мая, что российская сторона передала Киеву список пленных на обмен. Затем аналогичное заявление сделал заместитель главы Координационного штаба ВСУ по обращению с военнопленными Андрей Юсов.