Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Умеров сменил на этом посту Александра Литвиненко, который занимал его с 26 марта 2024 года. Как отмечает «РБК-Украина», Литвиненко был 14-м секретарем СНБО Украины.

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области (Узбекистан), его семья — выходцы из Алушты (Крым). Школьные годы Умеров провел в Крыму, а студенческие — в Киеве, получив степень бакалавра экономики и степень магистра финансов в Национальной академии управления.

В период с 2004 по 2010 год Умеров занимал различные руководящие должности в компании lifecell (украинский оператор мобильной связи). В 2013 году стал сооснователем инвестиционной компании ASTEM и ее фонда ASTEM Foundation.

Политическая карьера Умерова началась в 2019 году — он стал народным депутатом Украины от партии «Голос». В Верховной Раде Умеров занимал должность секретаря Комитета по вопросам прав человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Кроме того, был замруководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2022 году вошел в группу по «разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО.

В феврале того же года вошел в состав украинской делегации по переговорам с Россией. В сентябре 2023-го занял пост министра обороны Украины, который покинул 17 июля 2025-го. На его место пришел бывший премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

После того как стало известно об уходе Умерова с поста министра, СМИ называли его одним из главных кандидатов на должность посла в США — в том числе из-за того, что там проживает его семья. Однако 17 июля Зеленский объявил, что подписал указ о назначении на этот пост Ольги Стефанишиной, которая в предыдущем правительстве была вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что кандидатура Умерова на пост украинского посла была представлена Вашингтону, но отклонена. По словам народного избранника, экс-министр обороны Украины не устроил Белый дом якобы из-за его лояльности руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку. Креатурой Ермака в Киеве ранее называли и новую главу правительства страны Юлию Свириденко.

«РБК-Украина» пишет, что Умеров, который ранее дважды возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле, сможет сфокусироваться на роли переговорщика.