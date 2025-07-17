Верховная Рада одобрила назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны. За его кандидатуру проголосовали 267 депутатов, сообщает «РБК-Украина».

15 июля Шмыгаль подал в отставку. На следующий день Рада освободила его от должности главы правительства. В четверг, 17 июля, новым главой правительства была назначена Юлия Свириденко, занимавшая до этого должности первого вице-премьера и министра экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны, указывал, что тот обладает колоссальным опытом, который будет полезен на позиции руководителя оборонного ведомства. «Именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — отметил глава государства.

Какую должность займет прежний глава Минобороны Украины Рустем Умеров, пока не объявлено. По данным СМИ, он рассматривался в качестве кандидата на должность посла в США. Однако 17 июля Зеленский объявил, что подписал указ о назначении на этот пост Ольги Стефанишиной, которая в предыдущем правительстве была вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

В статье издания «Страна.ua» о перестановках в украинском кабмине должность министра обороны названа «расстрельной».

«Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемах с закупкой оружия и укреплениями на фронте», — приводит издание слова источника.

По мнению собеседника «Страны.ua», к Шмыгалю в офисе украиснкого президента «не питают особых симпатий», поэтому «решили подвести под цугундер». «Далеко не очевидно, что его будут, в случае чего, прикрывать, как [бывшего министра обороны Алексея] Резникова, или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова», — рассуждает он.

17 июля Рада завершила формирование нового кабинета министров, состав которого предложила Свириденко. За глав Минобороны и МИДа нардепы голосуют отдельно по представлению президента. Министр иностранных дел Андрей Сибига, занимающий этот пост с сентября 2024 года, по итогам голосования остался прежний.

Единственная должность, которая осталась пустующей после формирования нового кабмина, — министр культуры Украины, пишет «Страна.ua», уточняя, что в представлении Свириденко не было кандидата на этот пост. Прежний глава ведомства Николай Точицкий после отставки остается исполняющим обязанности главы Минкульта. По данным СМИ, он может стать новым постоянным представителем Украины при Совете Европы.