Переговоры Москвы и Киева не начнутся до завершения всех согласованных обменов, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с «коалицией желающих» в Риме.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал украинский лидер .

Он подчеркнул, что для достижения «серьезного результата» и «окончания войны» необходимо готовить встречу на уровне лидеров. Киев готов к любому формату таких переговоров, самым желаемым из них Зеленский назвал встречу глав Украины, России и США.

«Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров. Но как будет — я не могу вам сказать», — объяснил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил итальянскую сторону за готовность предоставить площадку для таких переговоров. Также он отметил, что у Украины есть предложения от Австрии, Швейцарии и Турции.

«Только после [завершения всех согласованных обменов] команды могут обсуждать <…> действенный вариант — <…> подготовку встречи на уровне лидеров», — заключил президент Украины.

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня в Стамбуле, встреча продлилась чуть более часа. Делегации обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта. Киев взял время на изучение российского меморандума, после этого стороны скоординируют дальнейшие шаги. Вечером того же дня был опубликован полный текст российского меморандума об урегулировании конфликта. В нем предлагаются два варианта прекращения огня, а также есть положение о перемирии на два-три дня для сбора тел погибших в «серой зоне». Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что предоставленный Россией меморандум содержит предложение, которое по меньшей мере позволит «прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира». 19 июня президент России Владимир Путин сообщал, что третий раунд переговоров может состояться после 22 июня. По его словам, об этом договариваются представители делегаций обеих стран.

Другие заявления Зеленского

Среди прочего, Зеленский заявил о «конструктивных и очень позитивных» разговорах с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, есть сигналы о возобновлении поставок военной помощи от американской стороны. Сейчас идет работа на уровне команд, чтобы Киеву все «приходило своевременно».

Кроме того, Украина получила новый пакет европейской поддержки более чем на €2 млрд. Также Киев ожидает десять американских систем Patriot: две из них готова оплатить Германия, еще одну — Норвегия.

«Когда мы получим четкий ответ от производителей и от разных возможностей США относительно дат, <…> присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такая на сегодняшней день схема финансирования американских систем Patriot. Однако это мое задание — найти эти деньги», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев нашел решение того, как сбивать практически все дроны-перехватчики. «Если партнеры услышат все, что я им рассказал, и будет соответствующее финансирование, то мы сможем это делать», — пояснил украинский лидер.