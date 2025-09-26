Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, для которого на столе есть «очень хорошее предложение» по урегулированию конфликта с Россией. Об этом белорусский лидер сказал в интервью журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину.

Комментируя слова Зеленского о том, что в случае продолжения военных действий со стороны России представителям Кремля «понадобятся бомбоубежища», Лукашенко призвал президента Украины «успокоиться» и «не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия» по урегулированию.

«Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом [России Владимиром] Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. <…> Очень хорошее предложение. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже, они потеряют Украину», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что во время встречи с Путиным, которая продлилась около пяти часов, заслушал по селекторной связи доклад Генштаба Вооруженных сил России о ситуации на фронтах. По словам Лукашенко, на некоторых участках российские военные «практически захватили крупные населенные пункты».

«Я вот так смотрю географически: а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить. Поэтому, чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович [Зеленский] должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия, которые, в общем-то, одобрены были американцами», — сказал президент Беларуси.

Он пояснил, что предложения по Украине, о которых идет речь, были изложены президенту США Дональду Трампу во время переговоров с Путиным на Аляске в середине августа. Эти идеи были «услышаны и увезены в Вашингтон» для обсуждения, отметил Лукашенко.

«Они [США] взяли паузу, чтобы подумать, россияне согласились, поэтому я хотел бы <…> с ним [Зеленским] просто поговорить. <…> У меня есть, что ему сказать. И, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО я говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся ― будет плохо всем», — заключил Лукашенко.

После переговоров Трампа и Путина на Аляске западные СМИ писали со ссылкой на источники, что российская сторона выразила готовность вернуть под контроль Киева небольшие территории в Сумской и Харьковской областях, а также заморозить линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей в обмен на полный вывод украинских войск из ДНР и ЛНР. Украина отклонила этот вариант.

В начале сентября президент России сообщил, что одна из главных проблем достижения мира с Украиной связана с территориальными вопросами. Он отметил, что любые договоренности должны быть подтверждены на референдуме, но прежде на Украине нужно отменить военное положение и провести выборы.