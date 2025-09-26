Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России свидетельствуют о том, что мысли украинских властей «о войне, а не о мире». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно и, наверное, лишний раз свидетельствует, что мысли киевского режиме о войне, а не о мире», — сказал журналистам представитель Кремля, которого цитирует телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По словам Пескова, реальное положение дел на фронтах свидетельствует о том, что с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются.

Ранее Зеленский в интервью Axios заявил, что чиновникам Кремля следует знать, где находятся бомбоубежища, допустив удары новым дальнобойным оружием, которое Украина рассчитывает получить от США, по целям в России. По словам украинского лидера, президент США Дональд Трамп во время их встречи на полях Генассамблеи ООН поддержал его в решении наносить удары по объектам на территории РФ, если российская армия будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Если россияне сделают нам блэкаут, мы будем атаковать их энергетику. Нам нужно оружие большой дальности от США», — заявил Зеленский.

Он также рассказал, что обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине некую новую систему вооружения, которая, по его словам, «заставит [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров». Со слов украинского президента, глава Белого дома ответил, что Вашингтон и Киев «будут над этим работать».

Кроме того, Зеленский согласился с оценкой журналиста Axios, заявившего что Украина не выигрывает «не проигрывает войну, но и не выигрывает».

«Да. Это верно. У нас недостаточно оружия, недостаточно ПВО», — сказал глава государства.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского, заявил, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет». «И американцам об этом следует помнить», — добавил он.