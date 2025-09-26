Бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты Камала Харрис утверждает, что именно она убедила украинского лидера Владимира Зеленского в неизбежности вооруженного конфликта с Россией в 2022 году. Об этом она рассказала в своих мемуарах «107 дней», вышедших в свет 23 сентября и изученных РБК.

Как пишет Харрис, ее откровенный разговор с Зеленским состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 18 по 20 февраля 2022 года. Она вспоминает беседу как крайне тяжелую, поскольку президент Украины имел совершенно другое представление о происходящем, а ей было поручено переубедить его. Харрис, по ее словам, ознакомила Зеленского с данными разведки США, которые отличались от тех, что собрал Киев.

«Зеленский по-прежнему считал, что [президент России Владимир] Путин просто блефует… Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — приводит РБК ее цитату из книги.

В ходе беседы Зеленский спросил у Харрис, что, по ее мнению, ему следует делать, и та посоветовала «подготовить своих людей», говорится в мемуарах.

Харрис пишет, что в последний раз встречалась с украинским лидером в конце сентября 2024 года, за 40 дней до президентских выборов в США. По ее подсчетам, это была седьмая встреча между ними, и отношения к тому времени сложились в «доверительную дружбу».

В своей книге бывший вице-президент сравнивает Зеленского с мойщиком окон во Всемирном торговом центре во время терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Речь идет о мужчине, который оказался заперт в лифте с другими сотрудниками, но острым краем скребка пробил стену и вывел всех пассажиров. «Мало кто из нас знает, кем мы станем во времена кризиса, пока не подвергнемся испытанию», — заключила Камала Харрис.

В конце 2024 года свои мемуары под названием «Моя война» опубликовал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный. Среди прочего он описал свою встречу с гадалкой 25 лет назад, которая якобы предсказала большой конфликт на Украине. По его словам, эту женщину он встретил в поезде Одесса — Житомир, где будучи курсантом ехал с однокашниками.

Как утверждал Залужный, гадалка подсела к нему и сказала, что слышит «крики и стоны, плач детей», а затем, посмотрев в его глаза, заявила, что не может дальше говорить.