Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный описал в своей книге «Моя война» встречу с гадалкой 25 лет назад, которая якобы предсказала большой конфликт на Украине. Выдержки из книги приводят украинские издания Telegraf и «Страна.ua».

По словам Залужного, встреча произошла, когда он был курсантом и ехал вместе с однокашниками в поезде Одесса — Житомир. Попутчица, которую бывший главком ВСУ описал как «красивую и элегантную» женщину примерно 30-40 лет, предложила погадать курсантам на картах. По признаю Залужного, эта идея его «ужасно напугала», так что «даже холодок пробежал по вспотевшей спине». «Нет, я не хотел знать, что будет», — пишет он.

Пообщавшись с другими курсантами, женщина, по словам Залужного, подсела к нему и сказала, что слышит «крики и стоны, плач детей». Несколько секунд она смотрела Залужному в глаза, а потом заявила, что дальше не может говорить.

«С этими словами она обхватила голову руками, облокотившись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые от интереса рты моих попутчиков. “Что случилось Почему нет?” — уже не терпелось и мне. “Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный”»- цитирует книгу Залужного «Страна.ua».

Экс-главком ВСУ выпустил свои мемуары «Моя война» в конце декабря. По словам Залужного, это «рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь».

«Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достигать цели. И наконец — войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни», — писал Залужный в своем телеграм-канале.

По словам украинского посла, он начал работу над книгой в марте 2023 года и планирует выпустить еще две части ― «Наша война» и «Их война».

Валерий Залужный командовал Вооруженными силами Украины с 2021 по 2024 год. В феврале президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку. СМИ связывали такое решение с разногласиями между Залужным и Зеленским, которые вышли в публичное пространство после публикации статьи главкома ВСУ в журнале The Economist. Залужный писал, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, а боевые действия могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский с этим мнением не согласился.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснял отставку Залужного необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата» в 2023 году и не допустить стагнации по линии фронта. После отставки с поста главкома ВСУ Залужного уволили с военной службы, признав негодным к ней, и назначили послом в Великобритании.