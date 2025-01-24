Президент Украины Владимир Зеленский — «не ангел» и не должен был допускать начала боевых действий в стране. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал американский лидер, комментируя возможности урегулирования украинского конфликта (цитата по РИА Новости).

По словам Трампа, Зеленский не должен был допускать начала боевых действий на Украине.

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — сказал Трамп.

Президент США также призвал «немедленно» завершить конфликт, отметив, что в результате него Украина оказалась «опустошена».

Накануне Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным при условии, если Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности. Зеленский уточнил, что хочет добиться «взаимопонимания» с президентом США до начала переговоров с российской стороной.

22 января Трамп призвал президента России завершить конфликт на Украине, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы заключить сделку.

До этого американский лидер говорил, что планирует встречу с российским президентом и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.