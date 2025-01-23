Президент США Дональд Трамп дистанционно выступил с речью на открывшемся в швейцарском Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Обозреватели Bloomberg отмечают, что текст выступления не сильно отличался от инаугурационной речи политика и его высказываний в ходе предвыборной кампании. «Непохоже, чтобы замечания были сильно скорректированы для давосской аудитории», — пишет издание.

В своем выступлении Трамп раскритиковал политику предыдущего президента США Джо Байдена и заявил, что с его приходом к власти в стране началась «революция здравого смысла». Он вновь предупредил лидеров мирового бизнеса, что им придется либо открывать производство в Штатах, либо столкнуться с ростом ввозных тарифов. Кроме того, американский лидер призвал ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, чтобы помочь положить конец украинскому конфликту.

О подготовке российско-украинских переговоров

Трамп выразил надежду на то, что усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжаются. «Очень важно это сделать», — добавил президент, назвав зону боевых действий «настоящим полем смерти».

Перед инаугурацией американские СМИ со ссылками на источники в команде Трампа утверждали, что он поручил организовать ему телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, чтобы обсудить возможность личной встречи.

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным», — подтвердил президент США перед участниками Давосского форума, заверив, что Украина уже «готова заключить сделку».

Расходы на НАТО

Все страны НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборонные расходы бюджета, заявил президент США. Действующая норма предполагает расходы на уровне 2%, но большинство стран альянса не достигли даже этого целевого показателя.

«Восстанавливая здравый смысл в Америке, мы быстро движемся к тому, чтобы вернуть силу, мир и стабильность за рубежом. Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было произойти много лет назад. Раньше они составляли всего 2%, и большинство стран не платили, пока не появился я. Я настоял, чтобы они заплатили, и они заплатили, потому что Соединенные Штаты в то время действительно платили разницу», — сказал он.

CNN напоминает, что, хотя НАТО устанавливает целевой показатель оборонных расходов для стран-участниц альянса, в действительности это лишь «руководство» к действию, а не требование, которое они обязаны выполнять. Несоответствие целевому показателю не приводит к образованию долгов или юридических обязательств.

ОПЕК и украинский конфликт

Страны ОПЕК и Саудовская Аравия должны снизить цену барреля нефти, чтобы таким образом поспособствовать урегулированию украинского конфликта, считает Трамп, который в своей инаугурационной речи обещал обеспечить «энергетическое доминирование» США.

Политик и ранее не раз заявлял, что дешевая нефть поможет положить конец боевым действиям, которые Россия частично финансирует за счет торговли нефтепродуктами и сырьем.

«Я собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Нужно ее снизить, и, честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов. Я был немного удивлен. Это не показывает большой любви с их стороны», — сказал Трамп.

По его словам, если бы цена нефти снизилась, боевые действия между Украиной и Россией «немедленно бы закончились», а сейчас она «достаточно высока, чтобы они продолжались». Поэтому, заявил президент США, страны ОПЕК «в определенной степени ответственны за то, что происходит».

«Примечательно, что Трамп напрямую просит помощи у ОПЕК — иностранного картеля, который напрямую конкурирует с нефтяной промышленностью США, чья поддержка помогла ему избраться», — отмечает CNN.

Цена на нефть устанавливается мировыми рынками, хотя на нее влияет объем добычи в Саудовской Аравией и других странах ОПЕК, которая поддерживает цены, ограничивая добычу.

Ультиматум мировому бизнесу

Трамп призвал лидеров мирового бизнеса производить свою продукцию в США, получая одни из «самых низких налогов среди всех стран на Земле».

«Мое послание всем предприятиям в мире очень простое. Приезжайте, производите свой продукт в Америке, и мы дадим вам одни из самых низких налогов среди всех стран на Земле. Мы снижаем их очень существенно, даже по сравнению с первоначальными налоговыми льготами. Но если вы не производите свой продукт в Америке, то вам придется платить пошлину, которая направит сотни миллиардов долларов и даже триллионы долларов в нашу казну для укрепления нашей экономики и погашения долга», — предупредил политик.

Двумя днями ранее он заявлял, что рассматривает возможность введения 10-процентной пошлины на все китайские товары уже с 1 февраля. В понедельник Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на импорт для Мексики и Канады.

Уолл-стрит в целом выступает против повышения тарифов, поскольку американские импортеры перекладывают возрастающие расходы на предприятия и потребителей, а это может спровоцировать рост инфляции.

Худший всплеск инфляции в истории США

На форуме в Давосе Трамп заявил, что недавний всплеск инфляции был худшим в истории Соединенных Штатов, и возложил вину за быстрый рост цен на администрацию Байдена. На самом деле, подчеркивает CNN, быстрый рост инфляции в США и ​​по всему миру стал результатом стечения ряда обстоятельств, включая последствия пандемии COVID-19, такие как крах логистических цепочек, и эффект от российской военной операции на Украине, включая шоковые скачки цен на продовольствие и энергоносители.

В США к росту цен привели постпандемический дисбаланс на рынке труда и повышенный потребительский спрос, отчасти подстегнутый фискальным стимулированием со стороны администраций Трампа и Байдена, пишет издание.

Кроме того, Трамп в очередной раз повторил не соответствующее действительности утверждение о том, что в США наблюдалась «рекордная инфляция» во время правления Байдена. Уровень инфляции в американской экономике в конце июня 2022 года действительно достиг 40-летнего максимума (9,1%), но был далек от исторического рекорда 1920 года (23,7%). С тех пор инфляция неуклонно снижалась и к декабрю 2024 года составила 2,9% — это самые свежие доступные официальные данные.

Трамп также заявил, что инфляция остается на 50% выше своего «исторического целевого показателя». Если он имеет в виду индекс цен личных потребительских расходов — предпочтительный показатель Федеральной резервной системы, — то и это неточно, отмечает CNN. По состоянию на ноябрь этот индекс вырос на 2,4% в годовом исчислении, а целевой показатель ФРС составляет 2%.

Отношения с Китаем

По словам Трампа, ему хотелось бы «справедливых отношений» и «равных условий игры» с Китаем в течение следующих четырех лет.

«Это просто несправедливые отношения. И мы должны сделать их просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными. Мы должны сделать их справедливыми прямо сейчас, это несправедливые отношения. Мне очень нравится президент Си, он мне всегда нравился, у нас всегда были очень хорошие отношения», — сказал Трамп, обвинив своего предшественника Байдена в создании проблем между США и КНР.

При этом почти сразу после инаугурации новый американский лидер анонсировал повышение пошлин на импорт китайских товаров. По его словам, 10-процентная пошлина на все китайские товары может быть введена уже с 1 февраля.

Искусственный интеллект

Трамп анонсировал введение в США чрезвычайного положения для ускоренного строительства электростанций, которые будут питать национальный центр искусственного интеллекта. Он признал, что строительство новых объектов занимает время и часто требует получения местных, муниципальных и федеральных разрешений, но заверил, что все разрешения будут получены «очень быстро».

Однако, добавил американский лидер, необходимые энергетические мощности можно получить из разных источников, включая уголь, который он назвал «хорошим, чистым» и широко доступным в Соединенных Штатах.

По данным McKinsey, проект по созданию центра обработки данных может быть завершен «от начала до конца за 18—30 месяцев, если он сможет питаться от существующих источников энергии, но новые проекты по производству электроэнергии могут занять гораздо больше времени».