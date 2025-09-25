За период с 1 января по 25 сентября 2025 года под контроль российской армии перешло 4,7 тысячи кв. км территории и 205 населенных пунктов в новых регионах и приграничных областях Украины. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав актуальную карту зоны боевых действий.

По данным ведомства, с начала года российские войска заняли:

в ДНР свыше 3308 кв. км,

в ЛНР более 205 кв. км,

в Харьковской области свыше 542 кв. км,

в Запорожской области более 261 кв. км,

в Сумской области свыше 223 кв. км,

в Днепропетровской области более 175 кв. км

Согласно опубликованной карте, российские войска закрепились на нескольких стратегических направлениях. В Сумской области под контролем находятся приграничные населенные пункты Басовка, Юнаковка и Кондратьевка, прилегающие к занятому весной Суджанскому району Курской области.

На харьковском направлении войска контролируют позиции в районе Волчанска, а также западнее — близ транспортной артерии Белгород-Харьков. Продвижение отмечено в районе села Меловое и на подходе к Купянску, где формируется оперативное окружение.

В Донецкой народной республике линия фронта проходит вблизи Соледара и Часового Яра, с перспективой выхода к Краматорску и Константиновке. Наблюдается продвижение в направлении Доброполья и образование полукольца вокруг Красноармейска (Покровска).

На южном направлении в Днепропетровской области установлен контроль над рядом участков близ административных границ. В Херсонском регионе удерживается правобережье Днепра с Кинбурнской и Тендровской косами, а также все побережье Азовского и Черного морей.

Согласно отчету начальника Генштаба Валерия Герасимова, по итогам 2024 года российские вооруженные силы установили контроль над территорией площадью 4,5 тысячи кв. км и более чем 190 населенными пунктами.