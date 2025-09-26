Украинские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны предположительно венгерскими дронами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время военного совещания.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал украинский лидер.

По предварительным данным, БПЛА могли «вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах», добавил Зеленский.

«Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте», — сообщил он.

Президент Украины также рассказал о совместной работе с западными партнерами над обеспечением дополнительной противовоздушной обороны страны. По его словам, представителям украинского Минобороны и дипломатам даны соответствующие поручения по результатам встреч и договоренностей, достигнутых в Нью-Йорке.

Ранее Зеленский заявил в интервью Axios о готовности применить против России дальнобойное оружие в случае поставки соответствующих вооружений со стороны США. Он также выразил уверенность, что представителям Кремля «в любом случае» понадобятся бомбоубежища, если они не остановят военную операцию.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США следует помнить о наличии у Москвы вооружений, от которых «бомбоубежище не поможет».

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении «агентурной сети» военной разведки Венгрии, которая якобы действовала в приграничной Закарпатской области.

По версии украинской спецслужбы, агенты искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взглядов местных жителей. В частности их якобы интересовало, как военные и мирные жители отреагируют, если в Закарпатье войдут венгерские войска.

СБУ заявила об аресте двух подозреваемых: бывшего военного и экс-сотрудницы Сил безопасности и обороны Украины. Им грозит пожизненное заключение по обвинению в госизмене.