Американские мобильные наземные установки для ракетных пусков Typhon вывезли с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии, сообщает агентство Kyodo. Соответствующее уведомление направило городской администрации министерство обороны страны.

Установки Typhon, которые используются в том числе при пуске крылатых ракет средней дальности Tomahawk, были размещены на базе Ивакуни для проведения военных учений США и Японии Resolute Dragon.

Изначально планировалось вывезти мобильные наземные установки после окончания учений 25 сентября. Тем не менее, Typhon продолжали дислоцироваться на территории города к концу первой декады ноября. Местные общественные организации выразили озабоченность в связи со сложившимся положением дел и обратились в Министерство обороны с требованием повлиять на американскую сторону для оперативного вывоза установок.

В настоящее время остается неясным, что послужило причиной возникшей задержки, однако по мнению аналитиков, она могла быть вызвана шатдауном правительства США.

Ракетные установки Typhon дают возможность производить пуски многофункциональных ракет SM-6, а также крылатые ракеты Tomahawk. В 2024 году американская сторона завезла установки Typhon на север Филиппин, которые не были оттранспортированы обратно.

Москва и Пекин многократно обращали внимание на риски, связанные с дислоцированием вооружений средней дальности в регионе. В сентябре официальный представитель китайского Министерства иностранных дел обращался к властям США с требованием в кратчайшие сроки вывезти установки для ракетных пусков из Восточной Азии.