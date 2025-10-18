Президент США Дональд Трамп сделал несколько «резких заявлений» на «напряженной встрече» с украинским главой Владимиром Зеленским, пишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры лидеров двух стран прошли в Белом доме 17 октября и длились около 2,5 часа.

Один из источников Axios отметил, что встреча «была нелегкой». Другой заявил, что переговоры прошли «плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Американский лидер сделал несколько резких заявлений во время встречи, которая в какой-то момент стала немного эмоциональной», — объяснили собеседники издания.

Одной из ключевых тем стало обсуждение поставок крылатых дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»). Axios пишет, что Зеленский надеялся уехать из Вашингтона, заручившись обязательством президента США о поставке Киеву этих ракет, но застал Трампа «в совершенно ином настроении».

Источники Axios утверждают, что украинский лидер «сильно настаивал» на передаче «Томагавков», но его американский коллега не проявил гибкости и якобы дал понять, что приоритет Белого дома — дипломатия, которую дальнобойные ракеты могут подорвать.

«Напряженной» встречу Зеленского и Трампа назвали и источники CNN. По их словам, диалог лидеров США и Украины был откровенным и временами неудобным. Один из неназванных чиновников сказал, что Трамп заподозрил Киев в стремлении «к эскалации и затягиванию конфликта».

Президент США ясно дал понять своему собеседнику в «прямом и честном» разговоре, что на данный момент украинский лидер не получит ракеты дальнего радиуса действия, утверждает CNN. Телеканал считает это очередным примером свойственной Трампу тенденции — сулить новые возможности Киеву и обещать новые санкции против Москвы, но передумывать после общения с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский сразу после встречи с Трампом провел телефонный разговор с европейскими лидерами. По словам собеседника Axios, некоторые из них, похоже, были озадачены «очевидным изменением позиции» американского главы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил сотрудничать с США в разработке мирного соглашения для Украины по аналогии с планом Трампа из 20 пунктов по сектору Газа, сообщил изданию один из участников разговора. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал провести в выходные (18-19 октября) срочное совещание европейских советников по национальной безопасности.