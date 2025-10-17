Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 17 октября в Вашингтоне. В ходе пресс-конференции перед закрытой встречей американский лидер рассказал, что одной из тем обсуждения станут удары дальнобойными ракетами вглубь России.

«Это эскалация [конфликта], да, но мы обсудим это», — подчеркнул Трамп.

Это уже третья встреча Трампа и Зеленского в 2025 году. Ожидается, что лидеры обсудят передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, усиление ПВО и энергетику. Трамп заявлял, что расскажет Зеленскому о прошедшем накануне разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Зеленский выдвинул предложение поставить США «тысячи дронов». Он подчеркнул, что «современные войны требуют большого числа» дронов. Украинский президент также заверил, что в случае получения ракет Tomahawk Киев будет наносить удары только по военным целям.

Трамп в ответ на предложение Зеленского заявил, что «Украина делает очень хорошие дроны». «Мы создаем собственные дроны, но также покупаем их у других», — отметил он.

Глава Белого дома также дал понять, что не хотел бы отправлять на Украину крылатые дальнобойные ракеты Tomahawk («Томагавк»). «Лучше закончить эту войну без «Томагавков». И я думаю, мы близки к этому», — сказал он.

Трамп выразил уверенность, что российско-украинский конфликт возможно скоро закончить, если стороны проявят гибкость. «Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от [бывшего президента США Джо] Байдена, но эту войну мы закончим», — уверен президент США. Он также выразил мнение, что Путин хочет «прекратить войну».

Вместе с тем Трамп отметил, что не уверен, что Украина вернется к границам 1991 года.

«Никогда не знаешь, что будет», — ответил американский президент на соответствующий вопрос.

Объясняя выбор Венгрии в качестве площадки для следующих переговоров с российским лидером, глава Белого дома заявил, что «нам нравится» венгерский премьер Виктор Орбан. «Думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — добавил президент США.

По словам Трампа, трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины в Будапеште не будет.

«Это будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи», — сказал глава государства.

Он выразил мнение, что Путин и Зеленский «не нравятся друг другу», но подчеркнул уверенность в том, что боевые действия удастся прекратить. «Все, что нужно сделать [лидерам России и Украины], — немного поладить», — считает Трамп.

В начале встречи президент США сказал, что у Зеленского хороший костюм.

«Думаю, вы красиво выглядите в этом пиджаке. Думаю, люди заметили. Это очень стильно. Мне нравится», — прокомментировал Трамп внешний вид украинского президента.

Кроме того, глава Белого дома назвал «интересной» идею соединить Россию и США туннелем, которую ранее представил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.