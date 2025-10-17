Украинский президент Владимир Зеленский и его команда, приехавшие в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, с удивлением восприняли его заявление о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и намерении встретиться с ним в Венгрии ― «наименее дружественной по отношению к Украине стране в Евросоюзе». Об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что в последние дни Зеленский был «весьма оптимистично» настроен насчет встречи с Трампом и его готовности поставить Киеву ракеты большой дальности «Томагавк». Украина считает, что такое оружие «может переломить ход игры», заявил в интервью Axios глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, ракеты нужны ВСУ для нанесения ударов по беспилотникам и российским заводам, расположенным вдали от линии фронта. Ермак добавил, что Киев хочет получить несколько других систем вооружения, требующих одобрения США.

«Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем закупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений», — заявил он.

Однако даже если Трамп согласится поставить «Томагавки» Украине, неясно, сколько ракет Вашингтон сможет выделить из своих запасов, отмечает Axios. Кроме того, установок «Тифон» (Typhon), необходимых Киеву для запуска «Томагавков», крайне мало, добавляет издание.

Американские и украинские военные эксперты также считают, что США, скорее всего, поставят устаревшие модели «Томагавков», которые могут быть перехвачены средствами ПВО.

Зеленский надеется, что после его встречи с Трампом Вашингтон примет «четкие решения» относительно того, какие системы вооружения он готов предоставить Украине, сообщил Ермак. По его словам, американский президент пригласил Зеленского в Белый дом после двух телефонных разговоров, которые были «очень хорошими».

Президентам предстоит обсудить «настолько деликатные вопросы», что для этого необходима личная встреча, пояснил Ермак.

«Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на линии фронта. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим дальнейшие шаги мирного процесса», — отметил он.

Ключевым вопросом, который Зеленский хочет обсудить с Трампом, является расширение систем вооружений, которые США согласятся поставить Украине, рассказал Ермак. Киев также надеется, что на следующей неделе ЕС примет решение об использовании более $100 млрд замороженных российских активов для финансирования закупок американского оружия.

Ожидается, что во время своего визита в Вашингтон Зеленский встретится с главами оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin, а также с руководителями американских энергетических компаний.

Зеленский в телефонном разговоре сообщил Трампу, что готов встретиться с президентом России «в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Беларуси», добавил Ермак. По его словам, президент Украины также заявил, что мирное соглашение по Газе, подписанное Трампом и лидерами других стран-посредников, дает надежду на достижение мира на Украине. Кроме того, Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира от имени всех украинцев, если американскому лидеру удастся прекратить военные действия на Украине.

Вечером 16 октября Трамп поговорил с Путиным по телефону по инициативе российской стороны. В Белом доме разговор назвали хорошим и продуктивным, сам Трамп заявил о достижении «значительного прогресса». Лидеры двух стран договорились встретиться на следующей неделе в Будапеште, чтобы обсудить возможность завершения конфликта на Украине.

Путин и Трамп говорили около 2,5 часа, беседа была «весьма содержательной», предельно откровенной и доверительной, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. В разговоре упоминались возможные поставки Украине ракет «Томагавк». Путин, по словам Ушакова, отметил, что это не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет ущерб отношениям России и США и скажется на перспективах мирного урегулирования.