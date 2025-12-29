Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах добились 95% прогресса. Об этом сказал американский глава во врем пресс-конференции.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95 процентов — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», — сказал Трамп.

Президент США, говоря о продвижении в вопросе обеспечения гарантий безопасности, также оценил прогресс в 95%.

«Но я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что у нас все очень хорошо получается. Мы, возможно, очень близки. Есть одна или две очень колючие проблемы, очень сложные вопросы», — сказал он.

По словам американского лидера, нерешенным остается территориальный вопрос При этом, по словам Трампа, стороны приближаются к договоренности по вопросу линии соприкосновения.

Позже Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что переговоры президентов США и Украины могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Зеленский в последний раз говорили по телефону в июле 2020 года. Тогда, как сообщал Кремль, разговор произошел по инициативе украинской стороны, лидеры «подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». Также политики беседовали в июле 2019 года — это был их первый телефонный разговор.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт.

Телефонный разговор был организован по инициативе Трампа и продлился 1 час 15 минут, отметил Ушаков. Американский лидер хотел обсудить с Путиным возможность урегулирования российско-украинского конфликта перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, уточнил помощник главы государства.

20 и 21 декабря во Флориде состоялись российско-американские консультации с участием Дмитриева, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Сам Дмитриев, комментируя итоги переговоров, заявил, что «дискуссии проходят конструктивно». Он доложил о результатах поездки и своих контактов Путину.