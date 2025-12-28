Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря встретится с американским лидером Дональдом Трампом. О чем пойдет речь на переговорах и каковы перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта — в материале RTVI.

Где и когда пройдут переговоры

Белый дом сообщил, что Зеленский встретится с Трампом в 13:00 по местному времени (21:00 мск) 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида). Это будут четвертые переговоры президентов Украины и США с начала года. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в октябре.

Как сообщает «Суспільне», Зеленский уже прибыл в США. Накануне он заявил, что вместе с ним на переговорах в составе украинской делегации будут присутствовать глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

За день до встречи с Трампом, 27 декабря, Зеленский посетил Канаду, где встретился с премьером-министром страны Марком Карни. Глава канадского правительства заявил, что его страна предоставит Украине 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) дополнительной экономической помощи. По словам Карни, это поможет разблокировать финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Трамп находится во Флориде с 20 декабря. Каждый день, кроме Рождества, он играл в гольф. За день до воскресной двусторонней встречи с Зеленским американский лидер посвятил этому более пяти с половиной часов играл в гольф, сообщил пресс-пул Белого дома.

Шансы на мир

Трамп заявлял, что оптимистично настроен по поводу достижения мирных договоренностей на грядущей встрече с Зеленским.

«Я думаю, у нас есть хорошие шансы на это. Я думаю, что они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет этого, другой — нет. Я урегулировал восемь войн, и это самая сложная из них. Но я думаю, мы справимся с этим», — сказал он в интервью The New York Post.

В то же время Трамп «прохладно» отнесся к украинскому проекту мирного плана из 20 пунктов, сообщила газета Politico. «У него [Зеленского] ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал глава Белого дома.

Среди прочего, Трамп сообщил, что рассчитывает в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. За день до переговоров во Флориде российский лидер заявил о готовности Москвы решить задачи в рамках военной операции вооруженным путем в случае, если власти Украины не будут способствовать мирному урегулированию. По словам Путина, судя по темпам наступления ВС РФ, заинтересованность России в выводе ВСУ из занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю».

Зеленский представлял мирный план из 20 пунктов как согласованный «на 90%» с США документ, отмечая, что «многое можно решить до Нового года». На основании этого издание «Страна.ua» допустило, что украинский президент «согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично», в том числе по вопросу территорий, который подразумевает вывод ВСУ из Донбасса.

Кроме того, Зеленский заявил, что у Украины есть свои красные линии, в том числе вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС, передает «Новини Live». Он также отметил, что все возможные решения по территориям будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум.

По словам Зеленского, если украинцы выразят недовольство теми или иными решениями, власти «будут об этом говорить и думать, как решать те или иные вопросы».

«Диалог с обществом будет. Я считаю, что он уже есть, я открыт к этому. Далее диалог с обществом будет проводить также американская сторона. Они хотят это делать. Очень важно, чтобы мы были открыты для нашего общества», — сказал украинский президент, добавив, что «в конце концов, есть референдум, есть выборы, есть много инструментов для того, чтобы общество могло продемонстрировать свое законное волеизъявление».

Что будут обсуждать Зеленский и Трамп

Зеленский рассказал, что собирается обсудить с Трампом гарантии безопасности для Украины до 2040 года, а также экономическую помощь для восстановления страны.

«Основные аспекты и направления — это наши национальные цели, ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, ВВП на душу населения, новые рабочие места, гарантии безопасности, далее — направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. <…> Мы ожидаем, что нам понадобится около $700—800 млрд на восстановление», — говорится в сообщении украинского лидера в его телеграм-канале.

В рамках договоренностей с США планируется создать несколько фондов, в том числе фонды восстановления, развития, роста и возможностей Украины, а также суверенную инвестиционную платформу, сообщил президент Украины.

Как передает украинский телеканал Freedom, Зеленский также рассказал журналистам, что рассчитывает обсудить с Трампом пять вопросов:

гарантии безопасности Украине от США,

гарантии безопасности Украине от Европы,

«военная составляющая»,

«план восстановления, в котором будет много различных документов»,

«план последовательных действий».

Применительно к последнему пункту украинский лидер пояснил, что Киев хочет «предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали».

После обсуждения всех положений США представят результаты переговоров России, и тогда Украина «будет иметь фидбэк», добавил Зеленский.

«Наша задача — изложить все возможности на бумаге, чтобы у нас были и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный мирный план», — сказал он, добавив, что «там есть компромиссные вещи».

Позиция Европы

Перед приездом во Флориду Зеленский обсудил ход мирного урегулирования с европейскими лидерами, которые не будут присутствовать на встрече с Трампом.

«Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, после переговоров с Трампом он снова свяжется с европейцами. В своем телеграм-канале он написал, что Киеву «нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не мог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны».

По итогам этого разговора премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для Европы ключевой вопрос мирного процесса — это гарантии безопасности Украине.

«Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу, — написал он в соцсети X.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что в 2026 году ЕК продолжит оказывать давление на Кремль, поддерживать Киев, а также «интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на пути к членству в ЕС».

Предложения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, «не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», заявлял помощник российского президента Юрий Ушаков. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам.