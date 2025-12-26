Рубеж, когда Россия приблизилась к решению конфликта на Украине, был преодолен 25 декабря. Об этом в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«От нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — отметил он.

Рябков обратил внимание на то, что Киев и его спонсоры, включая европейских, удвоили усилия для «торпедирования» соглашения, будучи в нем незаинтересованными.

В эфире телеканала замминистра также заявил, что представленный Украиной мирный план из 20 пунктов «радикально» отличается от того, который Россия и США составляли, «начиная с первых чисел декабря». По словам Рябкова, Москва не может выходить за обговоренные ранее рамки, иначе «никакой договоренности получиться не может».

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря представил 20 пунктов проекта мирного плана, обозначив его «базовым документом об окончании войны». Самыми сложными в виду отсутствия консенсуса он назвал вопросы, касающиеся территорий и Запорожской АЭС.

Согласно его версии, Россия должна покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. В свою очередь, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату подписания мирного плана должна быть де-факто признанной линией соприкосновения.

Говоря о ЗАЭС, Зеленский предлагает управление ей поровну с США, при этом без участия России. В то же время Вашингтон выдвигал идею трехстороннего управления, согласно которому все стороны будут получать дивиденды по схеме «33% на 33% на 33%».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что изменения в мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, которые вносят европейцы и украинцы, ничего не улучшают, в том числе отдаляют возможность достичь долгосрочного мира.