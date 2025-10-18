Состоявшаяся накануне в Вашингтоне встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского через 2,5 часа после начала «резко завершилась», пишет Axios. По его данным, президент США вел себя «жестко», и в результате переговоры оказались «непростыми». Один из источников издания прямо назвал их «плохими».

Другой собеседник Axios утверждает, что встреча «в некоторые моменты была довольно эмоциональной», и со стороны Трампа прозвучало «несколько резких заявлений», а после переговоров он пообещал «посмотреть, что будет на следующей неделе» — имея в виду свой согласованный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

По словам источников Axios, Зеленский «активно настаивал» на том, чтобы Киеву передали дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, однако Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости». На открытой части встречи американский лидер в присутствии журналистов заявил, что намерен обсудить с президентом Украины вопрос об эскалации конфликта из-за ударов ВСУ вглубь российской территории.

Пока Зеленский летел в Вашингтон, Трамп разговаривал по телефону с Путиным. Для украинского лидера это оказалось неожиданностью и, как считают СМИ, повлияло на ход его встречи с американским коллегой. В результате их переговоры вышли «откровенными и местами неудобными». Глава Пентагона Пит Хегсет сидел за столом переговоров в сине-бело-красном галстуке, который многие издания приняли за российский триколор.

После завершения встречи Зеленскому не позволили дать пресс-конференцию в Белом доме, поэтому он выступал перед журналистами за забором в общественном парке. Axios отмечает, что украинскому лидеру не устроили протокольную встречу в аэропорту по прибытии в Вашингтон и поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, а Трамп тем временем занимался своими делами и опоздал на их встречу из-за другого мероприятия.

Встреча президента США с Путиным состоится в ближайшее время в Будапеште, эту информацию уже подтвердили в Кремле. Венгрия приветствовала выбор ее столицы в качестве переговорной площадки и заверила, что обеспечит проведение саммита на высшем уровне.

Источники из числа еврочиновников заявили испанской газете El Pais, что в Брюсселе считают предстоящую встречу «политическим кошмаром» и проявлением «пренебрежительного отношения» Трампа к ЕС. Собеседники издания выразили уверенность в том, что это отношение проявилось в выборе Будапешта местом встречи президентов РФ и США.